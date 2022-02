Es kann nur einen König im Dschungel geben. Im Küchendschungel von "Kitchen Impossible" ist das Tim Mälzer. Ab Sonntag kocht er in der siebten Staffel der Erfolgskochshow wieder gegen alle an, die ihm die Krone mopsen wollen.

Tim Mälzer und Kitchen Impossible, das ist Liebe. Klar. Manchmal auch Hassliebe. Aber eine, die währt. Ganze sechs Staffeln lang reitet der Hamburger Koch mit seiner TV-Show bereits auf der Erfolgswelle, am Sonntag geht's in die siebte Runde. Dann werden die Spitzenköch:innen wieder ihre Messer für das kulinarische Eins-gegen-Eins wetzen.

Mit dabei sind alte Freunde und neue Bekannte. Diesmal muss der Hamburger Koch gegen Cornelia Poletto, Haya Molcho, Viktoria Fuchs, Björn Swanson, Sven Wassmer, Alain Weissgerber und Hendrik Haase ran. Warum sich Mälzer den Stress Jahr für Jahr aufs Neue gibt? "Man wächst ja bekanntlich an seinen Herausforderungen", sagte er im Vorfeld. "Und auch wenn jede Sendung immer wieder eine neue Challenge und der Entstehungsprozess manchmal echt hart ist – man freut sich hinterher dann umso mehr und ist stolz darauf, es mal wieder geschafft zu haben."

Kitchen Impossible reist wieder

In der neuen Staffel geht es nun endlich wieder ein bisschen hinein in die kulinarische Welt außerhalb des deutschsprachigen Raums. Das war zuletzt auf Grund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Diesmal aber geht's unter anderem in Albanien, Norwegen und Irland auf Entdeckungsreise. "Zu Hause ist es zwar bekanntlich am schönsten. Aber das Format macht eben auch aus, dass wir auf emotionale Entdeckungsreisen gehen – im wahrsten Sinne des Wortes", erzählt Mälzer. "Und da draußen gibt es noch so viel Tolles zu erleben – da rückt der Wettbewerb auch mal in den Hintergrund. Was bleibt, sind vor allem die Eindrücke, die Menschen, die Momentaufnahmen mit Land und Leuten.“

Auch dieses Mal haben sich die Macher besondere "Bonbons" einfallen lassen. So wird's bei dieser Staffel unter anderem ein Team-Duell gegen die "Healthy Boy Band" geben. Mälzer und Sepp Schellhorn, die sich in der letzten Staffel einen "richtig dreckigen Kampf" lieferten (Hier noch einmal zum Nachlesen), fraternisieren, um die nächste Koch-Generation in ihre Schranken zu verweisen. Sie müssen sich gegen das Trio Felix Schellhorn (ja, der Sohn), Philip Rachinger und Lukas Mraz beweisen, die derzeit als Jungköche ordentlich die Gourmetszene aufmischen.

Zum großen Grande Finale, der "Best Friends Edition", gibt's dann wieder das dicke Feuerwerk. Die beiden Tims, Mälzer und Raue, blasen wie schon so oft zum Angriff. Nachdem im letzten Jahr Buddy Alexander Herrmann, der "fränkische Baron", aus dem Duo ein Trio Infernale machte, übernimmt die Aufgabe diesmal Max Strohe.

Die "Kitchen Impossible"-Duelle der siebten Staffel:

6.Februar: Tim Mälzer vs. Björn Swanson

13.Februar: Tim Mälzer vs. Haya Molcho

20.Februar: Tim Mälzer vs. Sven Wassmer

27.Februar: Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs

6.März: Tim Mälzer vs. Alain Weissgerber

13.März.: Tim Mälzer vs. Cornelia Poletto

20.März: Tim Mälzer vs. Hendrik Haase

27.März: Team-Duell: Tim Mälzer & Sepp Schellhorn vs. Felix Schellhorn, Philip Rachinger & Lukas Mraz

3.April: Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Max Strohe



Die siebte Staffel von "Kitchen Impossible" ist ab dem 6. Februar immer sonntags ab 20.15 Uhr bei VOX und auf TVNow zu sehen.