Champagner, Hummer, Kaviar – wenn man es kulinarisch einmal richtig krachen lassen will, stehen diese Produkte oft ganz oben auf der Liste. Sie verkörpern Luxus pur und das Gefühl einmal kurz eintauchen zu können in das Leben der Reichen und Schönen. Schließlich kann sich nicht jeder ständig zum Abendbrot das Steak vergolden lassen. Luxus steht für Dekadenz, aber auch für Exklusivität. In Zukunft könnten dazu aber auch Lebensmittel gehören, die heute noch in Massen verfügbar sind.

Was macht ein Produkt zum Luxusprodukt? Ein Beispiel: Austern. Noch im 19. Jahrhundert waren Austern eine Arme-Leute-Speise. An den Küsten Englands gab es sie in Hülle und Fülle und für wenig Geld. "Sie waren so reichlich vorhanden und billig, dass man sie Eintöpfen und Pasteten beifügte, um diese aufzublähen", erzählt Lebensmittelhistorikerin Polly Russell der "BBC". Doch mit dieser Fettlebe war ein Jahrhundert später Schluss. Überfischung und Meeresverschmutzung sorgten dafür, dass die Bestände kleiner wurden. Und je weniger Austern aus dem Wasser geholt wurden, desto mehr stiegen sie im Ansehen. Die Allerweltsspeise wurde zum besonderen Schmankerl.

Heute günstig, morgen Luxus

Andersherum lief es mit Gewürzen. Pfeffer, Muskat, Zimt waren einst Exoten im Regal, leisten konnten sich nur Wohlhabende Gewürze. Inzwischen ist ein gut sortiertes Gewürzregal Standard im Supermarkt. Und die kostbaren Gewürze, die einst wie Juwelen gehandelt wurden, sind zur Selbstverständlichkeit geworden. Selbst Safran, das teuerste Gewürz der Welt, gehört zum Mainstream.

Verfügbarkeit und Preis sind zwei wichtige Säulen, wenn es darum geht, ob ein Artikel ein Luxusartikel ist oder nicht. In Zukunft könnten daher auch wieder Lebensmittel auf der Liste stehen, die heute zu den Grundnahrungsmitteln gehören wie Kaffee und Kakao. Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass Anbauflächen zerstört werden. "Viele Lebensmittel könnten für viele Menschen unerschwinglich werden", so Monique Raats, Direktorin des Food, Consumer Behaviour and Health Centre an der University of Surrey gegenüber "BBC".

Aber nicht nur das. Auch ein Umdenken in Bezug auf Konsum könnte dazu beitragen, dass heute günstige Lebensmittel eine Wertsteigerung erfahren und zur Delikatesse werden. So könne man unter Luxuslebensmittel auch Produkte verstehen, die man weder oft noch viel essen sollte, so Raats. Fleisch, glaubt sie, werde in den nächsten Jahrzehnten zu so einem Luxusartikel werden.

Welche heute alltäglichen Lebensmittel in Zukunft zum Luxus werden könnten, lesen Sie in der Fotostrecke oben.

Quelle: BBC