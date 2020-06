Wenn Sie zu der Sorte Hobby-Koch gehören, die sich über eine Portion gekochte Nudeln freut, dann stehen Sie wahrscheinlich noch am Anfang Ihrer kulinarischen Reise. Fakt ist, für die Arbeit in der Küche gibt es zahlreiche Utensilien und Geräte, die man für die verschiedensten Rezepte benötigt. Hier finden Sie die wichtigsten Basics, die in jeder gut ausgestatteten Küche zu finden sein sollten. Wer auf der Suche nach Rezepten für Koch-Anfänger ist, der wird außerdem in diesem Kochbuch fündig.

Messer

Die Zubereitung verschiedener Lebensmittel erfordert den Einsatz unterschiedlicher Messer und so gibt es eine große Auswahl. Es sind mindestens zwei Messer erforderlich, nämlich ein kleines und ein großes. Außerdem müssen die Messer ausreichend scharf sein, sonst fällt das Schneiden unnötig schwer oder es könnte zu Unfällen kommen, wenn Sie beim Schneiden abrutschen. Daher gilt beim Kauf von Messern, achten Sie auf gute Qualität. So sparen Sie sogar langfristig Geld, weil hochwertige Messer langlebiger sind.

Am besten eignen sich Messer aus rostfreiem Stahl, die spülmaschinenfest sind. Regelmäßiges Nachschärfen gehört übrigens auch dazu, das kann vom professionellen Fachmann übernommen werden oder in Eigenregie zuhause versucht werden. Sie brauchen dafür Geschick und einen guten Schleifstein.

Tipp: Eine weitere Anschaffung kann sich für diejenigen lohnen, die beim Zwiebeln schneiden immer Tränen vergießen: Ein Multizerkleinerer hilft dabei Obst, Gemüse, Kräuter oder Nüssen zu zerkleinern. Dieser Multizerkleinerer kommt ohne Strom aus und arbeitet mit einem praktischen Zugmechanismus.

Schneidebrett

Es wirkt schlicht und daher unwichtig, aber ein gutes Brett als Unterlage zum Schneiden von Lebensmitteln ist für Koch-Anfänger unverzichtbar. So schützen Sie sowohl Oberflächen als auch Ihre guten Messer. Bretter aus Holz eignen sich zum Schutz der Messer am besten, hygienischer und leichter zu reinigen sind hingegen Bretter aus Plastik. Trocknen Sie das Schneidebrett nach dem Abwaschen immer gut ab, so haben Keime keinen feuchten Untergrund, um sich zu vermehren.

Pfannen

Einige Rezepte erfordern das Braten verschiedener Lebensmittel, deswegen sind gute Pfannen ebenfalls empfehlenswert. Eine hochwertige Pfanne sollte beschichtet sein und schwer genug, damit sie nicht verbeult. Die Größe sollte der größten Herdplatte entsprechen, aber auch eine kleinere Version lohnt sich als Anschaffung, zum Beispiel für Rührei. Bei der Pflege der Pfannen müssen Sie vorsichtig sein, um die Beschichtung zu schonen. Kratzen Sie nicht mit Metallbesteck an der Innenseite herum und spülen Sie Pfannen besser von Hand.

Töpfe

Zweifelsohne benötigen Sie zum Kochen Töpfe, mindestens einer sollte es in jedem Fall sein. Je nach Gericht brauchen Sie für Nudeln oder Suppen größere Töpfe und für Saucen kleinere. Eine Topfgröße dazwischen empfiehlt sich allerdings auch, zum Beispiel für das Kochen von Reis oder das Garen von Gemüse. Die Töpfe sollten über einen Deckel verfügen, am besten sind sie sogar ofentauglich und somit vielseitig einsetzbar. Zum Reinigen der Töpfe gibt es spezielle Topfschwämme und Spülbürsten, eine Handwäsche sollten Sie dem Geschirrspüler vorziehen.

Weitere Utensilien

Hin und wieder müssen Lebensmittel in der Pfanne gewendet oder Suppen umgerührt werden, daher gibt es weitere unverzichtbare Utensilien, wie Kochlöffel oder Pfannenwender. Am besten eignen sich solche Utensilien aus Holz oder Plastik, da sie die Beschichtung der Pfannen und der Töpfe schonen.

