Christian Henze hat keine Zeit zu verlieren. Abends noch stundenlang am Herd stehen, "mit viel Aufwand die Küche rocken", das kommt für ihn nicht in Frage. Den Aufwand könne man aus seiner Sicht gern so gering wie möglich halten. Wie das geht, ohne täglich zu Pizza oder Junkfood greifen zu müssen, das zeigt der Starkoch mit seiner bestselling Kochbuchreihe "Feierabend-Blitzrezepte" seit Jahren. In seinem neuesten Werk spielt das Gemüse die Hauptrolle.

"Wenn man einmal damit losgelegt hat, Gemüse richtig schön zu karamellisieren, zu schmoren oder raffiniert gewürzt unter dem Grill zu garen, steht einem ein Paradies offen, das jedem Stück Fleisch in Sachen Genuss ebenbürtig ist", so Henze. Ob Coleslaw-Wrap mit Mango oder knuspriges Kimchi-Sandwich mit Asia-Creme, Meerrettich-Wirsing mit Pilzen und Orzo-Pasta oder gegrillter Teriyaki-Tofu mit Sellerie – die Rezepte aus den Kapiteln Express, One Pot, To go und Comfort Food haben eines gemein. Laut Henze gehen sie gut und einfach von der Hand, stehen im Handumdrehen fertig auf dem Tisch und lassen auch noch der ganzen Familie das Wasser im Mund zusammenlaufen.

© Wolfgang Schardt, Maria Grossmann, Roland Geiselmann Kolumne Einfach Essen Das perfekte Herbstgericht: Grünkohl-Pasta

Die Erfolgsformel der Feierabend-Blitzrezepte

Die Erfolgsformel Henzes ist wie gehabt: Easy, schnell und keine Zutatenorgie. Neben Grundzutaten wie Öl oder Tomatenmark müssen pro Gericht maximal fünf weitere Zutaten eingekauft werden. Das erspart die aufwändige Shoppingtour vorab und entlastet das Budget. Für viele Gerichte wird außerdem nur ein Topf oder eine Pfanne benötigt, was langwierige Abwaschaktionen im Nachgang erspart. Das i-Tüpfelchen: Die Gemüseküche ist nicht nur günstiger, sie liefert auch ein gutes Gewissen. "Weniger Fleisch, Fisch und Wurst tut uns allen gut, schont zudem die Ressourcen in der Umwelt und den eigenen Geldbeutel", erklärt Henze.

Fünf der alltagstauglichen Rezepte aus der Feder von Christian Henze stellen wir in der Rezeptstrecke oben vor.

Lesen Sie weiter:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.