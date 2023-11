Jeder hat sie, jeder liebt sie: Die Basilikum-Pflanze in der Küche. Ein paar frische Blätter machen aus Nudeln mit Öl ein ansehnliches Gericht. Viele Küchenkräuter können aber viel mehr als nur gut schmecken. Sie beugen Krankheiten vor, lindern Beschwerden oder tragen gar zur Heilung bei. Mit gerade einmal zehn der beliebtesten Kräuter lässt sich auf der Fensterbank eine kleine, aber hochwirksame Hausapotheke einrichten. In dem Buch "10 Kräuter gegen 100 Krankheiten" von Ärztin und Naturheilkundlerin Franziska Rubin findet sich alles, was man über die grünen Helfer wissen muss.

So kann die Petersilie mehr als nur Deko sein. Im Tee soll sie gar bei Impotenz aushelfen. Die genaue Wirkung sei zwar nicht belegt, ist in dem Buch nachzulesen, der Wirkstoff, der die Petersilie zum Aphrodisiakum mache, sei aber wahrscheinlich Apiol. Eine Auflage mit Petersilienbrei wirkt gegen blaue Flecken, ein Sud gegen Pigmentflecken. Der Klassiker Pfefferminztee kann den Reizmagen beruhigen, Mundschleimhautentzündungen lindern, bei Kopfschmerzen kann eine Ölmassage Wunder wirken.

Grüne Helfer

Schlaflosigkeit, vor allem wenn sie über Tage anhält, kann an die Substanz gehen. Es muss aber nicht immer gleich die ganz große Keule ausgepackt, zu Schlafmitteln gegriffen werden. Manchmal hilft ein gutes altes Hausmittel und ein Kraut, das man eventuell gar nicht auf dem Zettel hatte – in diesem Fall ein Einschlaftee mit Melisse.

Ob Kapuzinerkresse oder Knoblauch, Koriander oder Lavendel – in der Fotostrecke oben stellen wir die Top 10 Kräuter für die kleine Hausapotheke vor. Außerdem gegen wir Tipps, gegen was die grünen Gesundmacher helfen und wie sie eingesetzt werden können.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.