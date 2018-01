Sie waschen rohes Geflügel ab? Ein großer Fehler, zumindest wenn man den Experten des Nationalen Gesundheitsdienstes in Großbritannien, dem "NHS" (National Health Service), glauben will. Zwar spülen sie mögliche Krankheitserreger ab, allerdings spritzt das Keim-Wasser-Gemeisch durch die Küche und haftet an Oberflächen. Und können zu einer Infektion führen.

Es sind solche und ähnliche Patzer, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kritisieren. Und zwar nicht bei Hobbyköchen, sondern bei den Profis in TV-Küchen. Dafür haben sich die Hygiene-Sheriffs 100 Folgen verschiedener Formate angesehen und auf mangelnde Küchenhygiene geachtet. Durchschnittlich zählte das BfR dabei alle 50 Sekunden einen Fehler bei der Küchenhygiene. Besonders oft beobachteten sie dabei, dass dreckige Hände am Geschirrtuch abgewischt wurden und dass mit den Fingern gesalzen oder gewürzt wurde.





Küchenhygiene verbessern

Unter den Top-Verfehlungen der Köche war das Nicht-Reinigen von Schneidebrettern. Auch Niesen, Kratzen oder Husten ohne sich danach die Hände zu waschen, wurde bemängelt. "Nur jeder Fünfte sorgt sich um die Lebensmittelhygiene zu Hause, dabei ist der richtige Umgang mit Lebensmitteln in der eigenen Küche das beste Mittel, um Infektionen vorzubeugen. Wir alle müssen unser Bewusstsein für gesundheitliche Risiken bei der Zubereitung von Essen schärfen", schreibt das BfR in einem aktuellen Bericht.

Die Experten fürchten, dass sich das schlampige Verhalten auf die Zuschauer überträgt und sie ähnlich nachlässig mit der Küchenhygiene umgehen. "Personen, die Kochvideos mit einwandfreier Küchenhygiene sehen, machen beim Nachkochen weniger Hygienefehler als diejenigen, die fehlerhafte Kochvideos sehen", zitiert die Deutsche Presseagentur aus dem vom BfR vorgelegten Bericht.

Viren, Bakterien, Parasiten

Jährlich werden rund 100.000 Erkrankungen gemeldet, die auf nachlässige Küchenhygiene zurückzuführen sind, so das Bundesinstitut. Die Dunkelziffer sei jedoch weitaus höher. Viren, Bakterien oder Parasiten müsse man mit Reinheit begegnen, so das BfR. "Daher ist es wichtig, beim täglichen Arbeiten in der Küche auf Sauberkeit und Hygiene zu achten."