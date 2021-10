Bibimbap ist ein Klassiker der koreanischen Küche. Hinter dem kurios-klingenden Namen steckt ein Gericht, welches mit seiner Fülle an Geschmäckern und Aromen beeindruckt. Ein Spektakel für den Gaumen.

Neben Bulgogi und Kimchi ist Bibimbap Wahrzeichen der kulinarischen Welt Koreas. Die Speise mit dem kurios-klingendem Namen ist ein absoluter Klassiker der koreanischen Küche und so gut wie auf jeder Speisekarte koreanischer Restaurants zu finden. Die große Beliebtheit der Speise lässt sich leicht erklären: Bibimbap beeindruckt nicht nur den Gaumen, sondern zudem auch Augen und Nase. Eine Symbiose aus Farben, Gerüchen und Texturen, jede Zutat hat ihren festen Platz in der Schüssel. Einmal serviert, werden alle Zutaten dann untereinander gerührt – eine wahrliche Geschmacksexplosion.

Rezept Die Genusskolumne So macht man vietnamesische Sommerrollen

Was ist Bibimbap?

Doch erstmal zu den Basics: Was genau ist eigentlich Bibimbap? Der kuriose Name bedeutet im Grunde nichts anderes als "Reis umrühren". Reis, Rindfleisch und verschiedene Gemüse-Sorten finden sich glühend-heiß in einer Schüssel wieder, sorgfältig nebeneinander platziert. Gekrönt wird das Zusammenspiel mit einem frischen, rohen Ei. Die Zutaten werden nicht vermengt, erst auf dem Tisch mit Stäbchen verrührt, sodass ein herrliches Gemisch aus Ei, Fleisch und Gemüse entsteht. Der Clou daran: Das Ei stockt. Serviert wird der Spaß mit einer scharfen Gochujang-Chilisauce.

Ein Gericht mit Tradition

Bibimbap ist aber nicht nur irgendein Gericht – es vereint das gesamte Universum in nur einer Schüssel. Richtig gelesen. Die fünf Farben der Zutaten von Bibimbap, auch bezeichnet als "obangsaek", symbolisieren die fünf Elemente des Universums. Nach einer koreanischen Philosophie bringt die Vermischung der farbenreichen Zutaten den Körper ins Gleichgewicht. Dabei stehen sie jeweils für verschiedene Teile des menschlichen Körpers. Rot symbolisiert das Herz, Schwarz repräsentiert die Nieren. Grün steht für die Leber, Gelb symbolisiert den Magen und Weiß die Lungen.

Zudem stehen die fünf Farben des Bibimbap für die Harmonie zwischen der Natur und den Menschen. Es heißt, dass wir Menschen die Energie des Universums einfangen und über die Nahrung weitergeben.

Alles Bibimbap, oder was? Die Herkunft der Speise

Der Ursprung von Bibimbap geht auf ein Jahrhunderte altes Ritual zurück. Am Vorabend des Seollal, dem Neujahrstag des chinesischen Mondkalenders, werden traditionell alle Reste aus der Speisekammer zusammengeworfen, um so Platz für das neue Jahr zu schaffen. Also könnte man sagen, dass Bibimbap im Grunde die stilvolle Variante des altbekannten Resteessens ist. Umso besser, denn es gibt so gut wie keine Regeln bezüglich der Zutatenwahl. Unterschiedlichste Toppings, Gemüsesorten oder auch Fleischarten machen das Gericht vielseitig und abwechslungsreich. Es gibt kein richtig oder falsch.

Wer trotzdem nach ein wenig Vorgabe sucht, kann sich an der klassischen Variante – dem Jeonju Bibimbap – orientieren. Es handelt sich hierbei um eine Spezialität der gleichnamigen Stadt, welche sich landesweiter Beliebtheit erfreut. Traditionell finden hier gedünstete Sojasprossen, blanchierter Spinat, sautiertes Gemüse wie Shiitake Pilze oder Zucchini und separat gebratenes Eiweiß und -gelb ihren Weg in eine edle Messingschale. Dazu gesellen sich frischer Gurken- oder Rettichsalat, frische Salatblätter, Rindfleisch roh als Tatar oder gebraten und ein frisches Eigelb. Den Abschluss bilden geröstete Pinienkerne und Ginkgonüsse.

Traditionelles Powerfood

Bibimbap legt noch einen drauf: Das Gericht ist nicht nur schön anzusehen, aromatisch und wunderbar vielseitig, es ist zudem eine wahrliche Nährstoffbombe.

Zahlreiche natürliche Zutaten und reichlich Gemüse versorgen den Körper mit einer breiten Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Langkettige Kohlenhydrate im Reis und hochwertiges Protein im Ei sorgen für eine langanhaltende Sättigung und geben reichlich Energie für Körper und Geist. Nicht umsonst beruft sich die Philosophie auf die heilende Wirkung der Speise: Die fünf Elemente Erde, Feuer, Wasser, Holz und Metall sollen dem Körper vor allem Ruhe und Kraft geben.

Na, wenn das nicht genug Argumente dafür sind, Bibimbap schnellstmöglich auszuprobieren – Gutes Gelingen.

Rezept für zwei Portionen Bibimbap

Zutaten

2 Knoblauchzehen

1 Esslöffel Chilipaste

50 Milliliter klarer Apfelsaft

1/2 Teelöffel brauner Zucker

Sesamöl

4 Esslöffel schwarzer Sesam

1 Salatgurke (etwa 150 Gramm)

1 rote Chilischote

2 Esslöffel Sojasoße

Saft einer Limette

160 Gramm Jasminreis (Trockengewicht)

200 Gramm Möhren

200 Gramm Zucchini

100 Gramm Shiitake Pilze (Alternativ: 150 Gramm Braune Champignons)

100 Gramm frische Mungobohnensprossen (Alternativ: Sojasprossen)

2 Lauchzwiebeln

150 Gramm Baby-Blattspinat

150 Gramm Rinderhackfleisch

½ Teelöffel geriebene Muskatnuss

1 Esslöffel Sonnenblumenöl

2 Bio-Eier (Größe M)

Pfeffer

Meersalz

Zubereitung