Manchmal muss es einfach schnell gehen. Der Tag war lang, der Magen knurrt - wie gut, dass vom Vortag noch etwas vom Menü übrig geblieben ist. Schnell damit in die Mikrowelle, kurz erwärmen und das Essen dampft auf dem Teller. Doch Vorsicht: nicht alle Lebensmittel und Speisen vertragen sich mit der Technologie des Geräts. Das kann nicht nur unappetitlich werden, sondern auch brandgefährlich und schlecht für die Gesundheit.

Ein schlagendes Argument pro Mikrowelle ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät arbeitet. Das verführt zu Experimenten. Zu den beliebtesten Fehlern gehört der Versuch, das morgendliche Frühstücksei darin zu kochen. Das Ei explodiert. Wie das aussieht, können Sie in dem Video unten sehen. Auch Maronen explodieren, Würstchen platzen auf. Lebensmittel mit fester Schale oder fester Haut sollten konventionell erwärmt werden.

Funkenschlag und Feuer

Das brennbare Materialien wie Styropor und Plastik in dem Gerät nichts zu suchen haben, ist bekannt. Aber auch so manches Gemüse hat es in sich. Wird Blattgemüse wie Grünkohl in dem Gerät erhitzt, kann das zu Funkenschlag und sogar Feuer führen. Auch Öle und Fette sind brandgefährlich und können sich entzünden. Sind sie Teil einer Speise, besteht keine Gefahr.

Kartoffeln sind ein No-Go in der Mikrowelle, sie sollten niemals in dem Gerät erwärmt werden. Denn werden sie nicht direkt kühl gelagert, können sich auf ihnen Sporen von Bakterien bilden. Werden die Kartoffeln dann nur kurz oder bei geringer Temperatur erwärmt, sterben die Bakterien nicht und verursachen im schlimmsten Fall eine Lebensmittelvergiftung. Gleiches gilt für gekochte Pilze. Sie sind ein gefundenes Fressen für Mikroorganismen. Kartoffel- und Pilzgerichte sollten daher in einem Topf gleichmäßig und bei mindestens 70 Grad erhitzt werden.

Auch vom Hähnchen aus der Mikrowelle sollten sie die Finger lassen. Grundsätzlich gilt, dass Hähnchen bestenfalls direkt gegessen und nicht noch einmal erhitzt werden sollte. Zum einen verändern sich die Proteinstrukturen im Fleisch, wenn es ein zweites Mal erhitzt wird, außerdem kann der Körper die Eiweiße nicht mehr so gut verdauen. Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall sind möglich. Zum anderen sind Salmonellen eine Gefahr. Da auch diese in der Mikrowelle nicht absterben. Das Fleisch sollte daher, wie die Kartoffeln, konventionell erhitzt werden. Wichtig ist, dass das Fleisch - auch im Kern - beim Verzehr heiß ist.

Bei welchen Lebensmitteln es außerdem ratsam ist, sich Zeit fürs konventionelle Erwärmen zu nehmen, lesen Sie in der obigen Fotostrecke.