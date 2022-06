Manche Menschen haben, wie man so schön sagt, einen Saumagen. Sie haben das Glück alles und davon auch noch viel essen zu können, ohne danach mit Magen-Darm-Beschwerden darnieder zu liegen. Und andere müssen ein Glas Milch nur ansehen, schon setzt die Flatulenz ein oder das Knabbern am Weizenbrötchen lässt den Bauch wie ein Ballon aufblähen. Ob Laktose, Fruktose, Histamin oder Gluten – Intoleranzen gibt es viele. Sie können den Betroffenen die Lust am Essen vergällen und die Lebensqualität erheblich senken.

Die Ursachen für die Entwicklung solcher Lebensmittelunverträglichkeiten sind vielfältig. Einen wesentlichen Anteil daran hat das Mikrobiom. Darunter versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die uns besiedeln – sie sind auch im Darm, wo sie uns bei der Verdauung von Nahrung unterstützen. Die Bakterien produzieren unter anderem wichtige Enzyme und Hormone, die wiederum für den Abbau verschiedener Stoffe wie Histamin wichtig sind. Abläufe, die bestenfalls wie ein Zahnrad ineinandergreifen. Tun sie das nicht, bekommen wir gesundheitliche Probleme. Aber auch Faktoren wie Stress, Bewegungsmangel, wenig Schlaf und Hormonungleichgewicht können ursächlich sein oder zumindest Einfluss auf die Entwicklung von Intoleranzen haben.

Spaß am Essen trotz Lebensmittelunverträglichkeit

Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O für einen gesunden Darm. Doch das ist, gerade wenn viele Lebensmittel wegen Unverträglichkeiten vom Speiseplan gestrichen werden müssen, gar nicht so einfach. Isabella Hene kennt das Problem. Sie litt jahrelang unter den Beschwerden einer Intoleranz. Inzwischen ist sie Ernährungsprofi. In ihrem Buch "Eating your way" gibt sie jetzt anderen Betroffenen Tipps, wie ein genussvolles Leben trotz allem möglich ist.

Die fünf Rezepte, die wir in der Fotostrecke vorstellen, entstammen dem Buch. Sie gehören zu einer Sammlung von insgesamt 60 Rezepten, die alle histamin- und fruktosearm sind, sowie glutenfrei. Die meisten kommen zudem ohne Zucker aus oder sind vegan.

