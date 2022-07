Gemüse kann eine Diva sein. Die Karotte, die eben noch knackig war, ist schrumpelig und der Staudensellerie war auch mal frischer. In die Tonne muss das Gemüse aber nicht. Dieser simple Lifehack wirkt wie eine Frischzellenkur.

Kaum gekauft, schon saft- und kraftlos. Manchmal hat das frisch erworbene Gemüse ein Durchhaltevermögen wie ein in die Jahre gekommener Kettenraucher beim Sprint. Und manchmal kauft man etwas, um es dann tagelang zu ignorieren, bis es unappetitlich die Blätter hängen lässt und sich für den Kompost empfiehlt. Es ist eine Schande. Dabei muss nicht alles, was einen welken Eindruck macht, direkt auch gammlig sein. Eine Frau aus Queensland ging jetzt mit einem Lifehack auf Facebook viral, der so simpel ist, dass man sich im Nachhinein bei jedem übereilt entsorgtem Gemüse entschuldigen möchte.



"Gestern Abend fand ich einen extrem schlaffen Blumenkohl in unserem zweiten Kühlschrank. Er war schon ein paar Wochen alt", berichtete die Australierin in einer Facebook-Gruppe, die das Sparen zum Thema hat. Wegwerfen wollte die alleinerziehende Mutter den Kohl nicht, zumal die Preise für Lebensmittel zuletzt auch in Australien stark gestiegen sind. In dem Moment habe sie an Lady Flo gedacht. Florenze Bjelke Petersen war eine australische Politikerin und Autorin, verheiratet mit dem dienstältesten Premierminister von Queensland und leidenschaftliche Köchin. Ihr Know-how in der Küche, das sie gern auch öffentlichkeitswirksam teilte, trug wesentlich zu ihrer Prominenz bei. Lady Flo wusste auch, wie man schlappes Gemüse revitalisieren kann.

Schlappes Gemüse in Wasser einweichen

Der Tipp, an den die Australierin sich mit dem Blumenkohl in der Hand erinnerte, war beinahe zu simpel, um wirklich erfolgsversprechend zu sein. Aber sie konnte nur gewinnen. Also weichte sie das Gemüse über Nacht in einer Schüssel mit Wasser ein. "Ich habe es ausprobiert und bin mit frischem Blumenkohl aufgewacht", berichtete sie in der Gruppe euphorisch von dem Lifehack. Dort wurde der Wassertrick ebenso euphorisch weitergeteilt. Demnach funktioniere das Einweichen auch bei anderem Gemüse. Karotten würden durch das Bad im Wasser wieder knackig, ebenso wie Staudensellerie.



Quelle:DailyMail