Ihr heizt den Backofen immer vor? Weil es so im Rezept oder auf der Verpackung steht? Das ist brav! Aber falsch! Oft ist ein vorheizen völlig überflüssig. Der Hinweis darauf soll lediglich möglichen Beschwerden vorbeugen. Denn Öfen brauchen unterschiedlich lang zum vorheizen. Ein vorgeheizter Backofen hat den Vorteil, dass man Back- bzw. Garzeit ziemlich genau angeben kann. Wer aufs Vorheizen verzichtet, muss also öfter in die Röhre schauen, dafür spart man etwa 20% Energie und auch entsprechend viel Geld. Bei den meisten Tiefkühlprodukten kann man getrost aufs Vorheizen verzichten. Das gilt auch bei Brot, Kuchen oder einem Auflauf. Lediglich bei Gerichte, die kurz, aber bei hoher Temperatur zubereitet werden, sollte der Backofen vorgeheizt sein. Also bei z.B. Fisch oder Fleisch. Achte bei Vorheizen darauf, dass der Backofen komplett leer ist. Das spart immerhin ein bisschen Energie