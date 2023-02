Sehen Sie im Video: Jamie Oliver enthüllt – Diese Zutaten und Lebensmittel dürfen bei dem britischen Star-Koch nicht fehlen.









Der Fernseh-Koch Jamie Oliver ist nicht nur für seine einfachen Rezepte, sondern auch für preiswerte Gerichte bekannt.

Besonders durch die Inflation sind die Lebensmittelkosten enorm gestiegen.

In einem seiner neuen Videos verrät er daher seine 30 Lieblingszutaten für schnelle, leckere und günstige Gerichte:

In Jamies Top 30 sind unter anderem Brot und Wraps, Eier, Nudeln, Reis und Baked Beans

Zutaten wie Kichererbsen, Bohnen oder Hülsenfrüchte, Dosentomaten und Mehl dürfen laut Oliver in keiner Küche fehlen, da sie für eine ballaststoffreiche Ernährung wichtig seien.

Chilisauce, Currypaste und Pesto sind laut Oliver hervorragend zum schnellen Würzen von Gerichten geeignet.

In der Tiefkühltruhe dürfen laut dem Koch Erbsen, Süßkartoffeln und Knoblauch nicht fehlen.

Er stellt hierbei die These auf, dass es mit diesen Zutaten trotz der Inflation möglich sei, leckere und abwechslungsreiche Gerichte für unter einem Pfund zu kochen. Dies entspricht ungefähr 1,12 Euro.

„Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen dieses Jahr nach Wegen suchen, weniger für Lebensmittel auszugeben und nach geeigneten Zutaten suchen.“

-Jamie Oliver ggü. SWNS

„Dafür ist der Vorratsschrank Ihr bester Freund. Ist er richtig ausgestattet, mit den richtigen und haltbaren Vorräten, ist es möglich ihn für günstige Gerichte nutzen zu können.“ -Jamie Oliver ggü. SWNS

In einem Video erklärt der in Essex geborene Koch, wie Sie mit Zutaten wie Mehl, Linsen und Tomatenkonserven nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen können.

Erneute Besuche in Einkaufsmärkten sollen durch einen gut ausgestatteten Vorratsschrank vermieden werden.

Dadurch sollen Spontankäufe weniger werden, wodurch dauerhaft Geld eingespart werden kann.

