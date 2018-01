Welche Nahrungsmittel bei Sodbrennen vermeiden?

Ich habe seit ein paar Tagen zum ersten Mal in meinem Leben Sodbrennen. Daher habe ich damit überhaupt keine Erfahrung. Was darf ich essen, was besser nicht? Wie sieht es mit Alkohol aus? Lieber Bier oder Wein meiden, oder beides? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?