Mit einer Riesenflasche Macallan-Whisky sollte ein Preisrekord gebrochen werden, aber das Vorhaben floppte. Ist der Whisky-Hype vorüber?





Der teuerste Whisky der Welt, er trägt den Namen Macallan, kommt aus Schottland und ist 60 Jahre alt. 2019 fiel der Hammer für eine Flasche The Macallan 1926 bei dem unfassbaren Gebot von 1,5 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen Euro). Seither wurden immer wieder extrem hohe Preise für Produkte der Brennerei erzielt, die Rekordsumme wurde aber bisher nicht gebrochen. Bei einer Auktion in der vergangenen Woche sollte der Spitzenpreis nun endlich noch einmal getoppt werden. Schließlich wurde diesmal keine schnöde 700-Milliliter-Flasche angeboten, sondern die größte Whiskyflasche der Welt. Eine Flasche so groß, dass in ihr die Menge von 444 solcher 700-Milliliter-Flaschen Platz finden. 444 Flaschen voller Macallan-Whisky wohlbemerkt. Doch der Riesencoup blieb aus.

Wenn eine einzige Flasche für 1,7 Millionen Euro weggeht, wie viel erst muss dann die Riesenflasche bringen? Das 444-fache? Die Flasche mit dem klanghaften Namen The Intrepid, was übersetzt in etwa heißt: der Unerschrockene, wurde zumindest gefertigt, um die Spitze zu erklimmen. Hinter dem Projekt stehen das Unternehmen für alternative Anlagen Rosewin Holdings, die Investmentfirma Fah Mai Holdings Group und der unabhängige Abfüller Duncan Taylor Scotch Whisky. Aber so richtig begeistern konnten sich die Whisky-Liebhaber für die Jumbo-Flasche mit einem Fassungsvermögen von sage und schreibe 311 Litern nicht.

Riesenflasche: Mehr Gag als Sammlerwert

Der Whisky aus der Macallan-Brennerei hat in den vergangenen Jahren einen enormen Hype erlebt. Macallan blickt auf eine lange Geschichte zurück, gehört zu den ersten legalen Whisky-Destillen Schottlands. Seit 1824 wird am Ufer der Spey, im Herzen der Whisky-Region schlechthin, gebrannt. Schon immer ging es in der Brennerei mehr um Qualität als um Masse und immer wieder kommen Produktionen auf den Markt, die streng limitiert sind. Das macht den Macallan zu einem begehrten Sammlergut. Exklusivität spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, das Portemonnaie zu öffnen.

Dass die Riesenflasche am Ende umgerechnet "nur" knapp 1,3 Millionen Euro einbrachte, haben sich die Ideengeber somit vor allem selbst zuzuschreiben. Die Flasche ist zwar ein witziger Gag, immerhin ist sie 1,80 Meter hoch, aber einen wirklichen Sammlerwert hat sie nicht. Zum einen, weil es sich dabei um eine unabhängige Abfüllung handelt und nicht etwa eine bei Macallan selbst. Zum anderen handelte es sich bei dem gewählten Whisky in der Flasche um einen 32 Jahre alten Macallan, der weniger begehrt ist als andere des Hauses.

Das Unterfangen Weltrekordpreis scheiterte zwar, im Nachhinein erklärte Daniel Monk aber, dass es ohnehin immer um mehr als nur Geld gegangen sei. "Es ist ein Projekt aus Leidenschaft, um das Leben meines verstorbenen Vaters, Kapitän Stanley Monk, zu feiern, der selbst ein Entdecker war und in seinem Leben viele erstaunliche Dinge erreicht hat", zitiert ihn "Food and Wine". Es habe sich von Beginn an um ein Abenteuer gehandelt. Wer sich The Intrepid nun in den Keller stellen wird, ist nicht bekannt. Es handle sich um einen internationalen Käufer, der anonym bleiben wolle.