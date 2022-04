von Anna Stefanski Ob Salz oder Pfeffer, Curry oder Paprikapulver: Jeder Haushalt führt einen Grundstock an Gewürzen. Ambitionierte Hobbyköche besitzen sogar weitaus mehr Aromen zum Abschmecken und Experimentieren. Aber wohin mit den ganzen Dosen, wenn die Küche kaum Stauraum bietet?

Für kleine Küchen gibt es eine Vielzahl an platzsparenden Lösungen: von praktischen Halterungen für Türen über schmale Regale für Wände bis hin zu magnetischen Dosen für Gewürze. Letztere benötigen wenig bis gar keinen Stauraum, da sie an (fast) allen Küchengeräten haften bleiben, die mit Elektromotoren betrieben werden – und somit Magnete enthalten. Sprich, der Kühlschrank und der Herd, die Waschmaschine und der Trockner sind in den meisten Fällen magnetisch und bieten somit genügend Platz für Ihre Gewürzdosen. Alternativ bieten auch magnetische Regale und Magnetbänder Stauraum für Behälter aus Edelstahl. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Möglichkeiten vor.

Affiliate Link Magnetische Gewürzdosen (12x) plus Etiketten Jetzt shoppen 19,99 €

1. Magnetische Gewürzdosen

Aufgrund ihrer haftenden Eigenschaften lassen sich diese Gewürzdosen problemlos an magnetischen Gegenständen wie dem Kühlschrank befestigen. Damit Sie die gewünschten Aromen beim Zubereiten Ihrer Speisen problemlos erkennen, sind die Deckel transparent. Über zwei verschiedene Öffnungen lassen sich zudem kleinere und größere Mengen portionieren. Um ähnlich aussehende Gewürze besser voneinander zu unterscheiden, werden in diesem Set (und auch anderen) gleich passende Etiketten mitgeliefert.

Affiliate Link SOSMAR Kühlschrank Regale (magnetisch) Jetzt shoppen 25,98 €

2. Magentisches Gewürzregal

Besitzen Sie einen großen Fundus an Gewürzen, für die Sie keine neuen Behältnisse anschaffen wollen, gibt es ebenfalls eine praktische Lösung: Ein selbstklebendes Gewürzregal aus Metall, das magnetische Eigenschaften besitzt und somit ebenfalls am Kühlschrank befestigt werden kann – ganz ohne Bohren. Es bietet Platz für verschiedene Gewürze oder auch kleine Flaschen und Dosen. Zudem sind in diesem 2er-Set zusätzliche Haken enthalten, die Sie außen am Regal anbringen können. In diesem Set sind sogar schon Gewürzdosen enthalten.

Affiliate Link -17% Magnetleiste selbstklebend aus Edelstahl Jetzt shoppen 24,90 € 29,90 €

3. Magnetische Küchenleiste

Haben Sie nur wenige Küchengeräte, die magnetisch sind, gibt es eine dritte platzsparende Lösung: Eine selbstklebende Leiste aus Edelstahl oder Bambus, die ursprünglich zur Aufbewahrung für Messer gedacht war, kann ganz einfach zweckentfremdet werden. Dazu müssen Sie diese nur an einer Wand befestigen (ohne zu bohren), vorzugsweise in Herdnähe und die magnetischen Dosen daran befestigen. Die 40 Zentimeter lange Leiste bietet Platz für mehrere Gewürze nebeneinander. Anbieter wie WMF bieten ebenfalls Magnetleisten.

