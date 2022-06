Waliser stellt neuen Weltrekord auf: Niemand hat in kürzerer Zeit in mehr Pubs getrunken. (Symbolbild)

Nach einer ausgedehnten Kneipentour in Wales landet ein 29-Jähriger im Guinnessbuch der Rekorde. Er hatte an nur einem Tag in mehr Pubs getrunken als jemals ein anderer zuvor. Danach war er nicht einmal beschwipst.

Zu einem anständigen Pub crawl gehört das Picheln. Pro Kneipe ein Getränk. Mindestens. Ein Hoch auf den, der da am Ende noch geradeaus laufen, ach was, geradeaus gucken kann. Einer, der das Kneipentouren meisterhaft beherrscht, ist der Waliser Gareth Murphy. Der 29-Jährige hält den aktuellen Weltrekord für "die meisten besuchten Kneipen in 24 Stunden". An nur einem einzigen Tag trank Murphy in 56 unterschiedlichen Pubs. Das gab das Guinnessbuch der Rekorde nun bekannt. Was an dieser Leistung wohl am meisten wundern lässt: Betrunken war Murphy nach der Tour nicht.

Schauplatz Cardiff. Die Stadt also mit der höchsten Dichte an Pubs, Bars und Clubs in Großbritannien. Für sein Vorhaben sei Cardiff "der beste Ort" gewesen, so Murphy zu "Guinness World Record". Schließlich fänden sich dort auf nur 1,3 Quadratkilometern mehr als 300 Lokale. Er machte sich an die Arbeit, entwickelte eine Route. An einem Februarmorgen um 10 Uhr ging Murphy schließlich auf seinen Streifzug. Um 20 Uhr hatte er den alten Rekord bereits eingestellt. Die Messlatte hatte erst im vergangenen Jahr der Engländer Matt Ellis gelegt. Sein Rekord lag damals bei 51 Kneipen. Um 21.26 Uhr, also noch nicht einmal 12 Stunden nach dem Start und 56 besuchten Pubs, strich Murphy endgültig die Segel. Pro Kneipe und Getränk hatte er sich im Schnitt gerade einmal etwa zwölf Minuten Zeit gelassen. Am Ende hatte der Waliser rund zehn Liter getrunken.

"Das Schlimmste war die Aufgedunsenheit"

"Ich habe nicht mehr mitgezählt, wie viele Toilettenpausen ich gemacht habe", so Murphy. Am Anfang sei es noch gegangen, etwa alle zehn Pubs habe er mal das stille Örtchen aufsuchen müssen. Am Ende jedoch, "ging ich, glaube ich, einmal alle zwei oder drei Pubs". Es sei ein langer, anstrengender Tag gewesen. "Das Schwerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte Murphy.

Er fügte hinzu: "Das Schlimmste war bei Weitem die Aufgedunsenheit, weil ich so viel getrunken hatte. Es hat auch nicht geholfen, dass ich mich nicht zum Rülpsen zwingen konnte." Bier allerdings war es nicht, das den Mann in Nöte brachte. Auf der kompletten Kneipen-Tort(o)ur genehmigte sich der Waliser nur zwei Pints, also etwa ein Liter Bier.

Obschon sein Lieblingsgetränk nach eigener Aussage ein kaltes Glas Guinness sei, machte Murphy um eben dieses bei seinem Rekordversuch einen Bogen. "Ich wusste, dass ich mich vom Guinness fernhalten musste, da es ein ziemlich schweres Getränk ist. In ein paar ausgewählten Pubs habe ich ein Bier getrunken, aber ich wusste, dass ich es nicht übertreiben durfte, da mich der Sprudel sofort aufblähen würde", erklärte er.

Sein Mittel der Wahl stattdessen: Saft. Er soll allein fast sechs Liter Orangen- und Apfelsaft getrunken haben, einen halben Liter Limonade, knapp 300 Milliliter (ml) Diät Pepsi, 250 ml Tango, knapp 190 ml Johannisbeersirup, 125 ml Coca Cola und 125 ml Cranberry-Saft. Dafür begnügte sich der Waliser mit nur rund einem Liter Bier.

Mit Pub crawl ins Guinnessbuch der Rekorde

Ist das einem Pub crawl angemessen? Das Guinnessbuch der Rekorde sagt ja: "Für die Zwecke dieses Rekords wird eine Kneipe als eine Einrichtung definiert, die eine Lizenz für den Verkauf alkoholischer Getränke auf dem Gelände hat, obwohl der Herausforderer nicht verpflichtet ist, Alkohol zu konsumieren."

Die Tour absolvierte Murphy bereits im Februar. Auf der Strecke fertigte er Videobeweise an und führte ein Logbuch, darin bestätigte jede Bar, dass der Waliser nicht nur ein Getränk gekauft, sondern das auch getrunken hat. Verifiziert wurde der Rekord vom Guinnessbuch der Rekorde dann endlich in der vergangenen Woche.

Quelle: Guinness World Records