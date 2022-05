Was die Zukunft bringt, das steht in den Sternen. Und in der Mayonnaise, beziehungsweise in der Art und Weise wie wir uns diese aufs Brot schmieren. Der erste "Mayo-Leser" hilft bei der Interpretation.

Die Sterne stehen schlecht. Oder besser: der Planet. Denn Merkur ist rückläufig. Wer sich mit Astrologie auskennt, der weiß, dass das nichts Gutes verheißt. Schließlich steht der im Ruf, für Chaos und Verwirrung zu sorgen. Noch bin zum 2. Juni soll das so gehen. Der Mayonnaise-Hersteller Kraft will in den kommenden Wochen wenigstens für ein bisschen Planungssicherheit sorgen – mit Mayo-Lesungen. Richtig gelesen: Mayo-Lesungen.

Statt aus dem Kaffeesatz soll aus dem Mayonnaise-Klecks die Zukunft gelesen werden. Dafür hat der Hersteller gar einen "Profi" engagiert. "Hier bei Kraft Mayo sind wir Verfechter von Individualität, und die Einführung des weltweit ersten 'Mayo-Lesers' ermöglicht es uns, die Einzigartigkeit der Kraft-Mayo-Liebhaber zu feiern", so der Markenmanager des Unternehmens Frances Sabatier. Das beinhalte auch die Art und Weise, wie Kunden ihre Mayo aufs Brot schmieren. Denn genau aus dieser Mayo-Streichung soll der engagierte "Seher" die Zukunft voraussehen.

Mayonnaise verrät die Zukunft

So richtig ernst nimmt das Unternehmen das initiierte Unterfangen allerdings selbst nicht. Denn den vermeintlichen Blick in die Zukunft wirft einer, der für eine ganz andere Kompetenz bekannt ist: Humor. Komiker David Lebert verkörpert den, wie er betont, nicht-zertifizierten Mayo-Leser. Bis zum 26. Mai gibt er seine jeweiligen Interpretationen der anstehenden Zukunft online zum Besten, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Albernheit. Mitmachen kann jeder, der ein Bild oder Video mit Brot plus Mayonnaise auf Tiktok oder Twitter teilt und die entsprechenden Tags setzt.

Was das Ganze soll? Laut Sabatier stünde das Unternehmen für Dinge ein, die polarisieren – wie eben die Mayonnaise. "Deshalb stürzen wir uns mit der Einführung von Mayo-Lesungen kopfüber in die kontroverse kulturelle Debatte um Astrologie", erklärt Sabatier. Na denn, wohl bekomm's.

Quelle: Food and Wine