Eine Filiale von McDonald's betreten, bestellen und nichts bezahlen - sondern nur eine ominöse Karte vorzeigen: Die McDonald's-Karte macht's möglich. Die mysteriöse Karte ermöglicht es dem Besitzer, umsonst Burger, Pommes und Co. bei McDonald's zu essen. Und das für immer.

Zunächst: Ja, die Karte gibt es wirklich. Der Schauspieler Rob Lowe hatte bereits 2015 dem US-Talkmaster Jimmy Kimmel von seiner goldenen Karte beim Burgerbrater erzählt. Auch Warren Buffet soll im Besitz einer solchen Superkarte sein.

Nun gibt es ein neues, prominentes Mitglied im McDonald's-VIP-Club: Der Rapper Kay One postete auf seinem Instagram-Kanal ein Bild von sich - und einer schwarzen Karte von McDonald's. Dazu schrieb der 33-Jährige "Real Love". Die wahre Liebe scheint für den Musiker klar: Burger und Fritten.

Die mysteriöse Karte von McDonald's

Anders als die goldene Karte in den USA ist die VIP-Karte in Deutschland schwarz. Kay One ist nun Besitzer einer Black-Member-Card, mit der er gratis Burger bekommt.

Allerdings gibt es Einschränkungen: Die Karte wird nicht vom Konzern vergeben, sondern von Filialenbetreibern. Diese Franchisenehmer können die Karte verteilen - und auch nur dort wird sie akzeptiert. Abseits seines Heimatrestaurants wird also auch der Rapper weiterhin für sein Fastfood bei McDonald's zahlen müssen. Rob Lowe bezweifelte bei seinem Talkshowauftritt, dass Mitarbeiter überhaupt von dieser Karten wüssten: "Die werden sich alle versammeln und nicht wissen, was zur Hölle das ist - und du wirst deine 3,40 Dollar bezahlen müssen!", sagte Lowe in der Talkshow.

Kay One hingegen ist einfach nur glücklich. Er schrieb auf Instagram: "Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich meine das ernst..... einfach mein Kindheitstraum. ich habe die McDonald's Black Member Card bekommen. Bedeutet: Umsonst essen in meinem Lieblingsrestaurant. Danke an meinen Freund Michael Heinritzi."