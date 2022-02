Klingt fast zu schön um wahr zu sein: Diese Brownies kommen ohne Mehl und Zucker aus, sind dabei noch vegan und liefern nicht zuletzt Mineralstoffe und Vitamine. Ein Traum für alle gesundheitsbewussten Naschkatzen. Das Rezept.

Sie gelten als besonders gesund und werden mit Vorliebe gebacken oder in Form von Fritten zu Burgern serviert: Süßkartoffeln. Doch haben Sie die "Patate" schon einmal süß verarbeitet? Wenn nicht wird es schleunigst Zeit. Süßkartoffeln geben Kuchen und Gebäck nicht nur eine tolle Konsistenz, sondern gleichzeitig ein spannendes Aroma mit natürlicher Süße – ganz frei von industriellem Zucker. Wie wäre es beispielsweise mit saftigen, schokoladigen Brownies aus Süßkartoffeln?

Zugegeben, die Kombination klingt zunächst gewöhnungsbedürftig, Sie sollten ihr jedoch in jedem Fall eine Chance geben. Ihre Experimentierfreudigkeit wird mit vollmundigen Brownies belohnt werden, welche ohne Zucker und Mehl auskommen und dabei sogar vegan sind. Dank der einzigartigen Nährstoffzusammensetzung der Süßkartoffel nehmen Sie zudem eine Ladung an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen auf und naschen sich so wortwörtlich gesund.

Die Süßkartoffel: Prall gefüllt mit Nährstoffen

Bekannt ist die aus Mittelamerika stammende Süßkartoffel für ihr tieforangenes, kräftig violettes oder weißes Fruchtfleisch. Neben ihrer Optik punktet sie mit einem hervorragenden Nährstoffprofil. Sie enthält reichlich Vitamin A, E sowie Betacarotin und unterstützt so Sehkraft, Haut und Haare. Außerdem enthält sie doppelt so viele Ballaststoffe wie eine normale Kartoffel, hält dementsprechend lange satt und unterstützt die Verdauung. Große Mengen an Kalium, Magnesium und Calcium machen die Süßkartoffel zu einer wahrlichen Mineralstoff-Bombe. Ihre süße Note verdankt sie ihrem hohen Zuckergehalt – dieser lässt den Blutzuckerspiegel aber dank niedrigem glykämischen Index nicht so schnell in die Höhe schießen wie es bei der normalen Kartoffel der Fall ist.

Eine Süßigkeit der Natur

Die mehlig-weiche Konsistenz gekochter Süßkartoffel dient als Basis des Brownie-Teiges und ersetzt so Mehl sowie Bindemittel wie Ei gleichermaßen. Als weiterer Mehlersatz werden gemahlene Mandeln verwendet, sie geben den Brownies einen leicht nussigen Geschmack und sind zudem reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Medjool-Datteln unterstützen die natürliche Süße der Süßkartoffel, die "Königin der Datteln" überzeugt mit ihrer karamelligen Note. Alternativ können Sie auch Soft-Datteln verwenden. Da diese jedoch deutlich kleiner sind, sollte die Menge je nach Gusto auf 18 bis 20 Stück erhöht werden.

Für die schokoladige Note sorgt Backkakao – dieser ist ungesüßt, leicht herb und schmeckt intensiv schokoladig. Wer Lust auf einen Genuss der Extraklasse hat, fügt dem Basisteig spannende Mix-Ins hinzu. Kakaonibs, gehackte Nüsse oder getrocknete Früchte wie Bananenchips machen die Süßkartoffel-Brownies zum kulinarischen Highlight. Gebacken und beträufelt mit Schokoladenglasur sind die "Brownies der Natur" verzerrfertig. Einmal ausprobiert, wollen Sie nie wieder etwas anderes naschen – ein Muss für alle gesundheitsbewussten Feinschmecker.

Rezept für 14 schokoladige Süßkartoffel-Brownies

Zutaten

500 Gramm Süßkartoffeln

14 Medjool-Datteln, entsteint

150 Gramm gemahlene Mandeln

5 Esslöffel Backkakao, entölt

1 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

1 Esslöffel Sirup z.B. Dattelsirup, Ahornsirup, Agavendicksaft

1 Teelöffel Vanilleextrakt

Optional: Kakaonibs, Ceylon-Zimt, gehackte Nüsse oder Trockenfrüchte

Glasur (optional)

30 Gramm Kokosöl

10 Gramm Backkakao, entölt

1 Esslöffel Sirup z.B. Dattelsirup, Ahornsirup, Agavendicksaft

Zubereitung