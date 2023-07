So setzen Sie die verschiedenen Messerarten richtig in der Küche ein

Küchen-Tipps Welches Messer eignet sich für welche Aufgabe in der Küche?

In einer gut ausgestatteten Küche gibt es eine Vielzahl verschiedener Messerarten. Doch welches Messer kommt eigentlich bei welcher Aufgabe in der Küche zum Einsatz?

Neben kulinarischem Wissen rund um Rezepte und Zutaten ist auch Wissen über die verschiedenen Utensilien, die beim Kochen zum Einsatz kommen, hilfreich. Insbesondere wenn Sie viel kochen sollten Sie wissen, welche Anforderungen Ihre Messer erfüllen müssen. Es gibt zum Beispiel Kochmesser, Schälmesser und auch Käsemesser. Welche Küchenmesser Sie benötigen und was diese können, das erfahren Sie hier.

Messer richtig lagern

Wenn Sie in gute Messer investieren, sollten Sie diese richtig lagern. Mithilfe eines Messerblocks können Sie Ihre Messer sicher und kompakt zusammenhalten. Bei der Wahl des Materials für einen Messerblock können Sie beispielsweise zwischen Holz und Kunststoff wählen.

Kochmesser

Das wichtigste Messer zur Zubereitung von verschiedenen Lebensmitteln ist das Kochmesser. Die Klinge ist circa 20 Zentimeter lang, sodass Sie sicher und schnell arbeiten können. Der breite Absatz eignet sich für Schneideaufgaben, die präzise mit der Messerspitze ausgeführt werden müssen. Die breite Klinge eignet sich dazu, geschnittene Lebensmittel in eine Pfanne oder Schüssel zu geben, ohne dass dabei etwas daneben geht.

Gemüsemesser

Das Gemüsemesser ist auch als Officemesser bekannt und kann ebenfalls für das Schneiden von verschiedenen Lebensmitteln verwendet werden. Auch für leichtere Schälarbeiten eignet sich das Messer. Es zeichnet sich durch eine kurze Klinge von sieben bis elf Zentimetern aus und ist handlich. Wenn Sie ein Messer brauchen, das präzise Schnitte ausführen kann, dann ist das Gemüsemesser die richtige Wahl.

Schälmesser

Ein Schälmesser darf in keiner Küche fehlen, denn damit können Sie alle Gemüsesorten optimal schälen. Es schneidet sehr fein, weil es kompakt und sicher in der Hand liegt. Außerdem eignet sich die scharfe Klinge zum Zerkleinern von Kräutern.

Brotmesser

Harte Brotkrusten oder Baguettes können am besten mit einem Brotmesser durchschnitten werden. Das Messer hat eine lange und gezackte Klinge, sodass sich die Kraft des Messers gleichmäßig verteilt. Um verschiedene Brote schneiden zu können, beträgt die Klingenlänge circa 20 Zentimeter oder etwas mehr. Neben Brot können Sie mit diesem Messer allerdings auch Obst wie Wassermelonen und Ananas gut schneiden.

Filetiermesser

Für das Schneiden von Fisch eignet sich das Filetiermesser. Es hat eine dünne und flexible Klinge, sodass Sie Fisch sehr dünn filetieren können. Darüber hinaus liegt es leicht in der Hand und kann leicht Schuppen, Haut und Fett entfernen. Sie können mit dem Messer aber auch Fleisch vom Knochen abtrennen.

Ausbeinmesser

Das Ausbeinmesser wurde speziell zum Zerlegen von Fleisch und Geflügel entwickelt. Es verfügt über eine lange und schlanke Klinge, mit der Sie Knochen abschneiden können. Dabei ähnelt das Ausbeinmesser dem Filietiermesser, kann aber aufgrund der leichten Krümmung leicht unterschieden werden.

Käsemesser

Wenn Sie Käse-Liebhaber sind, lohnt sich auch die Investition in ein Käsemesser. Sie erkennen es an einer gebogenen und geteilten Klinge, die es ermöglicht den Käse präzise zu schneiden. Tatsächlich gibt es verschiedene Käsemesser, denn es gibt festen oder weichen Käse und alles dazwischen, sodass auch an das Käsemesser unterschiedliche Ansprüche gestellt werden. Bei der Wahl des richtigen Messers gilt: Je härter und fester ein Käse ist, desto stabiler und breiter muss die Klinge des Käsemessers sein.

Damastmesser

Hochwertig und besonders langlebig ist das Damastmesser. Es trägt seinen Namen aufgrund des Materials, denn es wird aus Damaszener Stahl gefertigt. Diese bestimmte Stahlart besteht aus mehreren Lagen Stahl, welche zusammengeschweißt werden, weshalb auch von gefaltetem Stahl die Rede ist. Sie erkennen das Damastmesser an einem markanten Muster auf der Klinge und an einer gleichzeitig stabilen sowie flexiblen Klinge. Damastmesser sind in der Anschaffung teurer, halten dafür aber deutlich länger. Es kann sich außerdem bei verschiedenen Messerarten um Damastmesser handeln, weil mit dem Namen lediglich das Material beschrieben wird.

