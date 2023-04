Jan Hartwig hat es geschafft: Nachdem der Spitzenkoch seine Kochjacke im Restaurant "Atelier" an den Nagel gehängt und sich damit auch von seinen drei Michelin Sternen verabschiedet hatte, ist er mit Sieben-Meilen-Stiefeln zurück in den Kocholymp gestürmt. Er holt drei Sterne für sein Restaurant "Jan". Dafür gab es in Karlsruhe bei der Preisvergabe des Guide Michelin Standing Ovations – und feuchte Augen.

Hartwig ist nicht der einzige, der von der Auszeichnung überrascht wurde. Christian Bau, der seine drei Sterne verteidigen konnte, holte außerdem den Mentor Chef Award und war so gerührt, dass ihm die Stimme versagte. "Ich habe mit allem gerechnet, nur mit dem nicht", sagte er. Abräumerin des Abends aber ist eine Frau: Alina Meissner. Sie hat für das "Bebrout" den ersten Stern erkocht und wurde außerdem mit dem Young Chef Award 2023 ausgezeichnet.

Preisvergabe des Guide Michelin 2023

1-Michelin-Stern

Mehr als 30 Restaurants dürfen sich über ihren ersten Stern freuen, darunter allein drei in Freiburg im Breisgau sowie ein rein vegetarisches. Immerhin auch zwei Köchinnen wurden prämiert.

2-Michelin-Sterne

Acht neue Zwei-Sterne-Restaurants kann Deutschland sein eigen nennen. Auch Thorsten Bender darf sich freuen. Nachdem seine Kollegen bereits auf der Bühne standen, bekam er vom Moderator gesagt, dass sein Restaurant "sein" von der Liste der Ein-Sterner gestrichen wurde. Als er verstand, dass das kein Abstieg, sondern einen Aufstieg bedeutet, kochten die Emotionen über.

Grüne Sterne

Auch die Grünen Sterne leuchten in Deutschland immer heller. 16 neue Restaurants dürfen sich jetzt zusätzlich mit dem Nachhaltigkeitspreis schmücken. Damit ist die Zahl auf insgesamt 72 gestiegen.

3-Michelin-Sterne

Alle neun Restaurants, die 2022 bereits mit drei Michelin Sternen prämiert wurden, bleiben 3-Sterne-Restaurants. Jan Hartwig holt mit seinem Münchner Restaurant "Jan", das erst vor fünf Monaten eröffnet hat, aus dem Stand drei Sterne. Er gehört jetzt zu den 140 besten Köchen der Welt.

Die Awards

Sommelier Award: Christophe Meyer, Le Pavillon in Bad Peterstal-Griesbach.

Service Award: Mona Schrader, Jante in Hannover.

Young Chef Award: Alina Meissner, Bebrout in Ulm.

Mentor Chef Award: Christian Bau, Victor's Fine Dining by Christian Bau