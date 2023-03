Das Zauberwort heißt: Flavonole. Die antioxidativen Pflanzenstoffe wirken gegen die Hirnalterung und sorgen dafür, dass das Gedächtnis länger fit bleibt, wie eine neue US- Studie belegt, die in der Fachzeitschrift American Academy of Neurology veröffentlicht wurde. "Unsere Studie zeigt, dass bestimmte Ernährungsentscheidungen zu einem langsameren kognitiven Verfall führen können", so Studienautor Thomas Holland, Dozent in der Abteilung für Innere Medizin am Rush University Medical Center in Chicago, in einer Erklärung. Eine solche Ernährungsentscheidung könnte ein Ja zu mehr Zwiebeln sein. In ihnen steckt ein hoher Gehalt des Flavonols Quercetin.