Mit diesem Kräuter-Zupfbrot sind Sie der Star auf jeder Grillparty

von Tina Pokern Das Knobi-Baguette gehört zu den Standards bei Grillpartys, aber wenn Sie Ihren Gästen stattdessen dieses Kräuter-Zupfbrot servieren, können Sie sicher sein, dass es Ihnen aus den Händen gerissen wird.

Die Rauchsäulen steigen wieder auf. In den Gärten der Republik werden die Grills angeworfen und Würstchen, Steaks und Maiskolben gebrutzelt, Mozzarella und Tomaten in Scheiben geschichtet und die Barbecue-Sauce auf den Tisch gestellt. Der österreichische Starkoch Didi Maier liefert in seinem Kochbuch "Cook your life" den perfekten Begleiter für jede Grillparty: ein Zupfbrot verfeinert mit Gartenkräutern, das Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes aus den Händen gerissen werden wird.

Kräuter-Zupfbrot à la Didi Maier

Zutaten

Hefeteig

30 g frische Hefe

250 ml lauwarmes Wasser

450 g Mehl, glatt

1 Prise Kristallzucker

1 TL Salz

2 EL Olivenöl

Butter und Mehl für die Form

Kräuterbutter

100 g weiche Butter

2 EL gehackte Kräuter (Schnittlauch, Basilikum, Bärlauch etc.)

1/2 Zwiebel, geschält und fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, geschält und gehackt

Saft von 1/4 Zitrone

Salz, Pfeffer

1 Ei (Gr. M) und 1 EL Milch zum Bestreichen

grobes Meersalz

Zubereitung

Für den Hefeteig Hefe im lauwarmen Wasser auflösen. Mit Mehl, Zucker und Salz mischen und kneten. Öl löffelweise beimengen, circa 5 Minuten weiter kneten, bis der Teig geschmeidig ist und sich vom Schüsselrand löst.

Den Teig mit den Händen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz in Form kneten. Anschließend zu einer Kugel formen und diese etwa 1 Stunde abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Für die Kräuterbutter die Butter cremig rühren, mit den übrigen Zutaten gründlich vermengen und abschmecken.

Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Form befetten und bemehlen.

Den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig circa 5 mm dünn ausrollen, anschließend gleichmäßig mit Kräuterbutter bestreichen. Mit einem Pizzaroller oder Messer horizontal – je nach Höhe der verwendeten Kastenform – in circa 8 Zentimeter breite Streifen schneiden.

Teigstreifen ziehharmonikaartig falten und mit den Falten nach oben in die Form setzen. Mit allen Teigstücken gleich verfahren (von einer Schmalseite der Form zur anderen).

Abschließend Ei mit Milch verquirlen, die Teigoberfläche damit bestreichen und mit etwas grobem Salz bestreuen. 40-45 Minuten backen. In der Form abkühlen lassen.

