Frittierte Süßkartoffelspiralen auf Rindermedaillons mit Kräuterbutter

Für 2 Personen

Topping (Zubereitungszeit etwa 15 Minuten plus 20 Minuten Wässern)

1 kleine Süßkartoffel (etwa 150 g); 500 ml Sonnenblumenöl; 10 g Speisestärke; Salz

Grundrezept (Zubereitungszeit 20 Minuten plus etwa 10 Minuten Backen)

Kräuterbutter 6–8 Stängel Kräuter (z. B. glatte Petersilie, Dill, Schnittlauch); 1 TL eingelegter grüner Pfeffer; 50 g weiche Butter; 1⁄2 TL Zitronensaft; 1⁄2 TL abgeriebene Biozitronenschale; 1 gute Prise Flockensalz

Medaillons

2 küchenfertig parierte Rindermedaillons (à 150 g), 60 Minuten vorher aus dem Kühlschrank genommen; 1 EL Olivenöl; 20 g Butter; Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Außerdem: Spiralschneider

Topping

Süßkartoffel schälen mit dem Spiralschneider in 2-mm-dünne Spiralen schneiden und 20Minuten in kaltem Wasser wässern. Abgießen und mit Küchenpapier gründlich trocken tupfen. Öl in einem kleinen Topf auf 170 °C erhitzen. Die Spiralen kürzer schneiden, mit Speisestärke bestäuben, darin wälzen und in zwei bis drei Portionen im heißen Öl jeweils 2 Minuten frittieren, dabei öfter wenden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Salz bestreuen. Nach jedem Frittiervorgang das Öl wieder auf 170 °C erhitzen.

Grundrezept Für die Kräuterbutter die Kräuter hacken. Pfefferkörner abbrausen, trockentupfen und hacken. Butter mit Zitronensaft, Zitronenschale und Flockensalz verrühren, Kräuter und Pfefferkörner unterheben, zu zwei Talern formen und kalt stellen. • Für die Medaillons den Backofen auf 100 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, eine Auflaufform hineinstellen. Die Medaillons trocken tupfen, mit Küchengarn in Form binden und im heißen Öl bei hoher Hitze von jeder Seite 1 1⁄2 Minuten scharf anbraten. Die Herdplatte ausschalten, die Butter hinzugeben und 2–3 Minuten weiterbraten. Falls die Pfanne noch zu heiß ist, kurz von der Herdplatte nehmen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In die Form im Ofen geben und etwa 10 Minuten nachgaren.

Anrichten Die heißen Medaillons auf zwei Teller legen, die Kräuterbutter daraufgeben und leicht schmelzen lassen. Mit den Süßkartoffelspiralen toppen.

Passt auch gut zu: Gemüsepüree, Kartoffelstampf, Hähnchenbrustfilet, Fischfilet, Bowls mit Hummus, Avocado und Blattsalaten

