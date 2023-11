von Anna Scheibe Ob knusprig, fruchtig oder schokoladig: Im Adventskalender von Mymuesli warten auch in diesem Jahr leckere wie (teilweise) exklusive Sorten darauf, verköstigt zu werden. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen und alle 24 Türchen geöffnet.

Hubertus, Philipp und Max – damals noch Studenten – gründeten im Jahr 2007 ihr Unternehmen Mymuesli. Anfangs wurde noch jede einzelne Dose von Hand abgefüllt. Bis März 2019 umfasste die Firma bereits 31 Filialen und 655 Mitarbeiter, zudem ist das Müsli in rund 1500 Supermärkten erhältlich. Warum also den Adventskalender testen, wenn es doch jede Sorte im Handel gibt? Tatsächlich verstecken sich hinter mehr als der Hälfte aller Türchen exklusive Kombinationen, die es so nicht zu kaufen gibt. Und das ist nicht der einzige Vorteil, den der Adventskalender von Mymuesli zu bieten hat.

Affiliate Link mymuesli Müsli Adventskalender 2023 Jetzt shoppen 74,95 €

Mymuesli to go: Die Vorteile auf einen Blick

Im Adventskalender von Mymuesli verstecken sich keine Originalgrößen, sondern 24 Becher à jeweils 85 Gramm im handlichen Mymuesli-to-go-Format. Eine Portion stillt also sicherlich nicht den großen Hunger, eignet sich aber ideal als kleiner Snack am Morgen oder für zwischendurch. Was den Inhalt betrifft, so gibt es keine Sorte doppelt. Und das ist nicht der einzige Pluspunkt: Tatsächlich verstecken sich hinter 13 Türchen exklusive Müslis, die Sie so normalerweise nicht kaufen können. Auf dem letzten Becher, der normalerweise erst am 24. Dezember verköstigt wird, findet sich obendrein noch ein Gutschein in Höhe von zehn Euro. Insgesamt wiegt der Adventkalender 2040 Gramm und ist 40 x 40 x 40 Zentimeter groß, sprich: Er lässt sich auch gut als Geschenk verschicken.

Spoiler-Alarm: Diese 24 Sorten stecken im Kalender

Achtung, Spoiler: Im Folgenden listen wir Ihnen einmal im Detail alle Sorten einzeln auf, die sich hinter den 24 Türchen verbergen.

Save the Ocean Chocolate Strawberry Acai Dark Choc Banana Bread Apple Almond Cinnamon Crunchy Choco Banana Superfruit Strawberry Cheesecake Super Choc Wildberry Yoghurt Taste the Love Choco Orange Choco Brownie Christmas Choco Crunch Berry Salted Caramel Berry Coconut Choc Blueberry Vanilla Granola Salted Caramel Brownie Honey Nut Blackberry Granola Cranberry Pistazie Granola Berry White Choc Christmas Cookie Granola

Jeder Becher enthält eine andere Sorte Müsli. © privat

Unser Fazit: Ein buntes Potpourri an Geschmack

Was Design, Aufmachung und Geschmack angehen, so konnte der Adventskalender von Mymuesli überzeugen. Positiv aufgefallen ist, neben den oben genannten Vorteilen, dass der Würfel komplett aus Pappe und somit nachhaltig(er) ist. Die Becher samt Deckel wiederum bestehen zum Großteil aus Plastik, was aber sicherlich der Haltbarkeit und Frische des Inhalts geschuldet ist. Ebenfalls hervorzuheben ist, dass alle Sorten ein Bio-Siegel besitzen und komplett ohne Palmöl auskommen. Dafür hat es der Preis aber auch in sich, wenn man bedenkt, dass alle Becher nur 85 Gramm Müsli enthalten. Andererseits lassen sich die To-Go-Formate gut im Rucksack oder in der Tasche transportieren und können somit jederzeit und überall gegessen werden. Alles in allem ist der Adventskalender eine vielseitige, schöne, wenn auch nicht ganz günstige Geschenkidee für Menschen, die gerne abwechslungsreiches Müsli essen. Uns jedenfalls haben die Sorten mit Milch (oder einer veganen Alternative) sehr gut gemundet. Sie sind vielseitig, fruchtig, schokoladig, crunchig, und stillen den kleinen Hunger.

Quelle: Mymuesli

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.