von Laura Stunz Lust auf Genuss, aber keine Zeit für viel Aufwand? Dann ist dieses Rezept für Nasi Goreng perfekt für Sie. In nur 30 Minuten zubereitet, ist die Spezialität absolut feierabendtauglich – und schmeckt dabei überragend.

Endlich Feierabend! Jetzt noch viel Zeit in der Küche zu verbringen, um aufwendige Gerichte zuzubereiten – darauf haben die meisten keine Lust. Doch abwechslungsreiche, aromatische Gerichte mit fancy Namen müssen nicht immer kompliziert sein. So wie dieses Blitz-Rezept für ein würziges Nasi Goreng.

Mit jeder Menge frischem Gemüse, saftigem Fleisch und reichlich Geschmack bringt die Reisspeise Abwechslung auf den Esstisch – und lässt einen zumindest gedanklich in die ferne Welt Indonesiens reisen. In nur 30 Minuten zubereitet, ist das leckere Rezept zudem absolut feierabendtauglich und für lange, anstrengende Arbeitstage ideal geeignet.

Urlaub auf dem Teller

Nasi Goreng ist wahnsinnig vielseitig. Da das Gericht traditionell aus Resten des Vortags zubereitet wird, sind Ihnen bei der Auswahl der Zutaten so gut wie keine Grenzen gesetzt. Es wandert in den Wok, was sich im Kühlschrank finden lässt: Ob Frühlingszwiebeln, Karotten und/oder Paprika, es gibt so gut wie nichts, was nicht passt. Dazu kommen Hühnchen, Rindfleisch oder Meeresfrüchte.

Auch Eier gehören zu der Original-Rezeptur der Reisspeise. Sie werden entweder direkt in die Pfanne gegeben oder zum Schluss als Spiegelei auf dem fertigen Gericht serviert. Für den typischen Geschmack sorgen die Gewürze: Sojasauce, Sambal Oelek und Chutneys, sowie Currys, Chili und jede Menge Knoblauch dürfen nicht fehlen und geben Nasi Goreng sein einzigartiges Aroma. Für das authentische Asia-Feeling sind außerdem Sprossen, Keimlinge und getrocknete Pilze empfehlenswert.

Übrigens: Der Name "Nasi Goreng" ist nicht ganz so spektakulär, wie er für europäische Ohren klingen mag. "Nasi" bedeutet übersetzt "Reis," "Goreng" ist das indonesische Wort für "gebraten" – gebratener Reis also. Doch weil "Nasi Goreng" einfach so viel schöner und exotischer klingt, bleiben wir dabei.

Blitz-Rezept für Nasi Goreng

Zutaten für vier Portionen

300 g Basmati-Reis (Trockengewicht)

500ml Gemüsebrühe

350 g Hähnchenbrustfilet

2 Möhren

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 Handvoll Pilze

1 Chilischote, grün

1 Paprikaschote

1 kleine, weiße Zwiebel

3 Knoblauchzehen, gepresst

100g TK-Erbsen

3 EL Sesamöl

Salz, Pfeffer

Zudem:

2 Eier

4 EL Sojasauce

1 EL brauner Zucker

1 TL Sambal Oelek

1 EL Currypulver

1/2 TL Ingwer, gemahlen

Optional: 1 EL Hefeflocken

Zubereitung