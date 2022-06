"Diese Buch ist für den gelassensten Menschen, den ich kenne. Der alles gerne ... schön ... langsam ... macht. Das Einzige, was er schnell macht, ist essen." Das ist die Widmung, die Nadiya Hussains neuestes Kochbuch "Nadiyas Lust & Laune Küche" einleitet. Hussain selbst hingegen ist oftmals eher gehetzt. Träumt mittags vom ausgiebigen Schaumbad, um sich dann mit der Katzenwäsche zufrieden zu geben.



"Ich habe voll und ganz akzeptiert, dass das Leben so schnell abläuft, wie es will, und ich keine Kontrolle darüber habe", schreibt die Mutter von drei Kindern. Übers Essen und die Zubereitung aber habe sie Kontrolle. Die Rezepte in ihrem neuen Buch seien alle entweder schnell gemacht oder schnell im Geschmack, oder wie sie erklärt: schnell auf Geschmack getunt. Und sie stillen jedes noch so brennende kulinarische Verlangen, verspricht Hussain.

Selbst die Queen liebt Nadiya Hussains Gerichte

2015 gewann Nadiya Hussain die sechste Staffel von "The Great Bake-Off", seither ist sie in Großbritannien ein Star. Selbst ins Herz der Queen soll sie sich gekocht haben. International für Aufsehen sorgte Hussain mit der Netflix-Show "Time to eat" (deutsch: Foodhacks mit Nadiya Hussain). Mehrere Kochbücher von ihr sind bereits erschienen, "Nadiyas Lust & Laune Küche" ist das neueste. Die Inspiration für ihre Rezepte findet Hussain in ihren südasiatischen Wurzeln, obendrauf kommt ein kreativer Twist.



Ob Mahlzeiten in riesigen Töpfen für die Großfamilie oder der Snack für zwischendurch, schnell muss es gehen und unkompliziert soll es sein — das ist ihr Credo. Ein Teil ihrer Rezepte lässt sich sehr schnell kochen, bei anderen stellt sie praktische Abkürzungen vor. Darin kommen dann beispielsweise Reste zum Einsatz oder es werden Zutaten aus Dosen verarbeitet, ohne dass dies der Aromatik abträglich wäre.



Das Buch möchte Erste-Hilfe leisten. Und zwar in dem Moment, wenn man gerade auf dem Nachhauseweg ist, sich überlegt, nach welcher Art Essen einem der Sinn steht: Auf etwas Kräuteriges, Würziges, Cremig-Käsiges, Nussiges, Zitroniges, Rustikales, Fruchtiges oder Süßes? Nach diesen acht Kapiteln ist das Buch aufgeteilt. Hussain sagt: "In diesem Buch werdet ihr das Gesuchte finden, und ich kann euch versprechen, dass es superlecker ist". Da wäre zum Beispiel der Bombay-Patty-Burger, Lachs mit Salsa verde oder "Dirty Rice" mit Tamarinden-Hähnchen.



"Nadiyas Lust & Laune Küche" ist das neueste Kochbuch der britischen Starköchin Nadiya Hussain. © Chris Terry

