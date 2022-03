Eigentlich ist es noch ein Geheimnis, aber Tim Mälzer plauderte es in seinem Podcast trotzdem freimütig aus: Er wird Showmaster. Demnach soll er schon bald die Moderation einer Samstagabendshow übernehmen.

Oft genug hat er damit kokettiert, jetzt ist es soweit. Tim Mälzer entert die große Bühne. Wie der Hamburger Koch in der jüngsten Folge seines Podcasts "Fiete Gastro" erzählte, wird er in die Fußstapfen von Frank Elstner und Rudi Carrell treten und unter die Showmaster gehen. "Ich darf eine Sendung moderieren, bin dann ein richtiger Moderator, ein richtiger Gastgeber – mit Showtreppe und allem drum und dran", berichtete er. Um was für eine Sendung es sich genau handelt, ist allerdings noch ein Geheimnis. Allzu viel dürfe er noch nicht verraten, schließlich könne es noch passieren, dass sie gar nicht gesendet werde. Die Show werde "Live-on-Tape" aufgezeichnet und soll, so das Hamburger Multitalent, an einem Samstagabend bei einem großen Sender ausgestrahlt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mälzer eine Moderation übernimmt. Bereits im vergangenen Jahr sprang er für den erkrankten Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" ein und führte gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk durch den Abend. Die Feuerprobe scheint der Hamburger mit Bravour bestanden zu haben. Das Performen vor der Kamera ist für ihn allerdings auch kein Neuland. Seine Premiere auf der Mattscheibe feierte er mit "Schmeckt nicht, gibt's nicht" vor knapp 20 Jahren. Seither ist er regelmäßig in verschiedenen TV-Sendungen zu sehen, unter anderem in seinem Erfolgsformat "Kitchen Impossible".

Showmaster Mälzer schlüpft ins Leo-Outfit

Wie er zu dem Job des Showmasters gekommen ist, wisse er selbst nicht genau, gibt er im Podcast zu. Er werde oft für Panels angefragt, wo er durchaus gerne mal mit "einer gespielten Arroganz" und den Worten "Wenn sie mal jemanden brauchen, der das moderiert, können sie mich anrufen", ablehnte. Genau so habe es damals wohl auch mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" geklappt. "Was habe ich im Kreise von Gottschalk, Schöneberger und Jauch zu suchen? Aber die Situation ist so schräg, dass es schon wieder geil ist", ordnete er seine Position selbst ein.

Die neue Aufgabe scheint er alles andere als auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Podcast berichtete er davon, dass er sich mit einem Coach auf die Moderation vorbereitet habe, unter anderem um an seiner Sprechgeschwindigkeit zu arbeiten. Außerdem ließ er sich für den Abend einen Anzug schneidern, der zur Sendung passend ebenfalls "auf den Punkt" und extravagant sei. Das goldene Outfit sei ihm zwar untersagt worden, dafür gehöre nun aber ein Leo-Tuch zum Ensemble. Er witzelte: "Ich sag' mal so, ich sehe ein bisschen aus wie Peter Frankenfeld."