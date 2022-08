Deutschland ist eine Grillnation. Rund jeder Vierte warf in der vergangenen Saison einmal wöchentlich den Grill an, die meisten machten dabei keine Experimente und legten ganz klassisch Steaks und Würstchen auf den Rost. Aber was ist mit Gemüse, Fisch und Tofu? Grillen ist eine heiße Angelegenheit. Nicht jedes Lebensmittel kann die immense Hitze ab. Manches Fleisch wird zäh, Fisch zerfällt und Gemüse verkohlt. Was grillbar ist und was nicht, das weiß der britische Sternekoch Rohit Ghai. Auf seiner Roten Liste findet sich so manche Überraschung.

Fisch vom Grill kann etwas wunderbar Aromatisches sein. Kann. Wer allerdings Appetit auf Tintenfisch hat, sollte lieber eine andere Zubereitungsart wählen. Denn der werde auf dem Grill vor allem eines: sehr zäh. Fisch, der leicht zerfällt, Kabeljau etwa, sollte mit Haut gegrillt werden. Das schützt den Fisch davor, auseinanderzufallen. Andere Meeresfrüchte werden, wenn sie zu heiß gegart werden, schnell trocken.

Nicht jedes Lebensmittel vom Grill schmeckt

Ein ähnliches Schicksal kann auch ereilen, wer das falsche Stück Fleisch auf den Rost legt. Lamm-Liebhaber sollten beim Einkauf Abstand von der Schulter nehmen. Auch diese tendiere dazu, schnell sehr trocken zu werden. "Wenn Sie Lammfleisch wirklich grillen wollen, sind Koteletts die beste Wahl", so Ghai. Noch besser eignet sich seiner Meinung nach aber Rib-Eye-Steak. Auch bei diesem sollte aber auf die Temperatur geachtet werden. Außerdem sollte das Fleisch einige Zeit vor dem Verzehr ruhen.

Auch von Tofu auf dem Grill hält der Sternekoch nichts. Die Konsistenz sei nicht für diese Zubereitungsart gemacht. Welche Alternative sich seiner Meinung nach besser eignet und welche Gemüsesorten die beste Wahl für ein Barbecue sind, haben wir Ihnen in der Fotostrecke oben zusammengestellt. Der Sternekoch selbst bevorzugt beim Barbecue übrigens Spieße –mit mariniertem Hähnchenfleisch oder wenn's vegetarisch sein soll, in der Variante mit Blumenkohl.



