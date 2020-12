Kaffeemuseum in der Hamburger Speicherstadt

Woher stammt mein Kaffee eigentlich? Welche Bohnen gibt es und was macht den Unterschied bei der Zubereitung? Diesen und vielen anderen Fragen geht die Ausstellung im Hamburger Kaffeemuseumnach. Und das an einem der ursprünglichsten Orte für Kaffee: die Hamburger Speicherstadt. Inzwischen wird der Kaffee zwar hier nicht mehr verkauft und verladen, aber trotzdem spürt man in der Speicherstadt immer noch den Charme der alten Zeiten. Wie wäre es also mit einem Besuch in Hamburg und im Kaffeemuseum in der Speicherstadt?

