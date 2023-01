von Tina Pokern Das Restaurant Noma in Kopenhagen gilt seit Jahren als Nonplusultra des Fine Dinings. Damit soll jetzt Schluss sein. Das Konzept der Sterneküche funktioniere nicht mehr, so Besitzer René Redzepi. Er schließt sein Lokal, um ein Labor daraus zu machen.

Das war's. René Redzepi hat genug. Genug von den Ansprüchen, dem ewigen Schuften, der Kritik, der Sterneküche. Der Koch verabschiedet sich aus dem kulinarischen Olymp. Ende 2024 wird er sein Restaurant, das Noma, dichtmachen.

Die Nachricht löste am Montag ein Erdbeben in der Gastro-Welt aus. Denn das Noma ist nicht irgendein Sternerestaurant, es ist das Sternerestaurant schlechthin. Fünfmal holte sich das Drei-Sterne-Lokal in Kopenhagen die Auszeichnung, die beste Küche der Welt zu sein. Mehr geht nicht. Was ist also geschehen?