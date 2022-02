Statt Chicken Wings gibt's heute Blumenkohl Wings. Die fleischfreie Alternative zum beliebten Fast Food ist reich an Nährstoffen und kommt dem Original geschmacklich erstaunlich nah. Das Rezept.

Heute gibt es Blumenkohl Wings. Blumenkohl eignet sich dank seines milden Aromas und seiner festen Konsistenz bestens dazu, zu herrlich würzigen Wings verarbeitet zu werden. Vegan, nährstoffreich und voller Geschmack stehen Blumenkohl Wings dem Original in nichts nach. Chicken Wings, auch bekannt als Buffalo Wings, sind paniert, scharf mariniert, frittiert und schmecken köstlich. US-Amerikaner lieben ihre Buffalo Wings. Sie sind ein typisches Gericht für den Super Bowl Sunday, der ultimative Snack für Zwischendurch und ein absolutes Muss in den Sportbars Amerikas.

Das Originalrezept der Buffalo Wings hat seinen Ursprung in der heute berühmten Anchor Bar in Buffalo, New York. Von dort aus wurden die Wings im Laufe der 70er-Jahre bekannter und verbreiteten sich im ganzen Land. Mittlerweile erfreuen sie sich weltweit großer Beliebtheit und zählen zum Standard-Sortiment großer Fast Food-Ketten.

Feurig-scharfer Genuss

Auch wenn Chicken Wings köstlich schmecken: nachhaltig, tier- und figurfreundlich sind sie nicht. Das Fleisch großer Fast Food-Hersteller stammt meist aus der Massentierhaltung, wird paniert und frittiert in reichlich minderwertigem Fett. Höchste Zeit für eine gesündere, tierleidfreie Alternative, die sowohl geschmacklich als auch nährstofftechnisch einiges zu bieten hat. Hauptakteur dieses Gerichtes ist der Blumenkohl. Er nimmt die Farbe der Marinade perfekt an. Das Kreuzblütengewächs punktet nicht zuletzt mit zahlreichen Mineralstoffen, B-Vitaminen sowie reichlich Vitamin C und K.

In einem ersten Schritt werden die feinen Blumenkohlrösschen mit einer "Panade" aus Kichererbsenmehl im Ofen gebacken. Kichererbsenmehl hat eine leicht nussige Note, eine gute Bindefähigkeit und verleiht dem Blumenkohl eine gelb-goldene Farbe. Zudem ist es reich an Ballaststoffen und Eiweiß. Nachdem der Blumenkohl im Ofen gebacken wurde, ist es Zeit für die feurig-scharfe Marinade auf Basis von Harissapaste. Die Paste ist nichts für schwache (Geschmacks-)Nerven. Harissa ist eine feurige Gewürzmischung aus Chilis, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Knoblauch, Salz, Olivenöl sowie Essig und stammt aus dem Norden Afrikas. Die Paste verleiht den Wings ihren unverwechselbaren Geschmack. Eingepinselt wandern die Wings dann erneut in den Ofen – so erhalten sie ein intensiv würziges Aroma und werden herrlich saftig und bissfest.

Serviert werden die veganen Wings mit einer scharfen Sauce aus frischen Chilischoten. Wem das zu viel des Guten ist, kann alternativ auf einen milden Joghurt-Dip zurückgreifen. Auch eine kräftige Curry- oder BBQ-Sauce harmoniert mit den Wings fantastisch. Voilà, schon stehen die würzigen Flügelchen dampfend heiß auf dem Tisch. Sie eignen sich ideal als herzhafter Snack oder aber als Hauptspeise zusammen mit selbst gemachten Ofenpommes und einem bunten Salat. Guten Appetit.

Rezept für knusprige Blumenkohl Wings mit Chili-Dip

Zutaten

Basis

600 Gramm Blumenkohl

1 Knoblauchzehe

100 Gramm Kichererbsenmehl

150 Milliliter Pflanzendrink z.B. ungesüßter Hafer-, Soja-, Mandeldrink

Marinade

1 Knoblauchzehe

1 daumengroßes Stück Ingwer

2 Esslöffel Harissapaste

2 Esslöffel Tomatenmark

1 Esslöffel geröstetes Sesamöl

2 Esslöffel Apfelessig

2 Esslöffel Sojasauce, dunkel

2 Esslöffel Ahornsirup

Chilisauce

1 frische rote Chilischote

1 Knoblauchzehe

1 Esslöffel Zitronensaft

4 Esslöffel passierte Tomaten

1 Teelöffel rote Currypaste

frischer, gemahlener Pfeffer

¼ Teelöffel Salz

½ Teelöffel Agavendicksaft

Zubereitung