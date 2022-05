Sie dachten, sie hätten in ihrem Haus eine Leiche gefunden, eingewickelt in ein Handtuch. Doch statt Knochen enthüllten sie ein halbgegessenes Menü von McDonald's. Ein Relikt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts.

Der Schreck saß tief, als ein US-Paar aus Illinois Mitte April bei Renovierungsarbeiten ein in ein Handtuch gewickeltes Päckchen entdeckte. Sie wähnten sich sofort an einem Tatort, vermuteten in ihrem Haus eine Leiche gefunden zu haben. "Wir dachten beide: 'Oh, mein Gott, wir enthüllen hier einen ungeklärten Fall'", erzählte Grace Jones "NBC News". Sie habe ihre Kinder abgeschirmt, für den Fall, dass sie an dem Fund getrocknetes Blut entdecken würden. Doch wie sich herausstellte, hatte das, was sie aus dem Handtuch wickelten, nichts mit einem Verbrechen zu tun.

Es heißt, alte Häuser erzählen Geschichten. Wenn das stimmt, dann erzählt das Haus von Grace und Rob Jones eine Geschichte von alten Pommes. Pommes, die jahrzehntelang hinter der Badezimmerwand überdauerten, ohne zu vergammeln. Sie stammen wohl aus den Anfangstagen eines US-Fastfoodgiganten. Aus dem Handtuch hatte das Paar die Überbleibsel eines uralten McDonald's-Menüs geklaubt: zwei Burger-Verpackungen und eine halb aufgegessene Tüte Pommes. Sie waren erleichtert. "Kein alter Kriminalfall, nur alte Pommes", kommentierte Grace Jones.

Gut abgehangene Pommes zu verkaufen

Wie alt die Pommes sind, kann nur geschätzt werden. Ein Hinweis aber gibt die Verpackung. Denn auf dieser ist noch das alte Maskottchen "Speedee" zu sehen, das 1963 von Ronald McDonald abgelöst wurde. Demnach stammt das Menü wohl aus den späten 50er- bis frühen 60er-Jahren. Dafür spricht auch, dass nicht weit von dem Haus entfernt 1959 einer der ersten McDonald's-Läden seine Pforten öffnete. Im selben Jahr wurde auch das Haus der Jones' gebaut. "Wir nehmen einfach an, dass derjenige, der das Haus gebaut hat, wahrscheinlich zum Mittagessen dorthin gegangen ist und es dort hineingefallen ist oder es wurde absichtlich gemacht", sagte Rob Jones in der "Today Show".

Der Zahn der Zeit nagte nicht wesentlich an den Kartoffelsticks. Obwohl diese etwa 60 Jahre alt sind, sähen sie zwar unappetitlich, aber noch immer knusprig braun aus und seien von überraschend stabiler Konsistenz. "Wir sahen die Pommes frites und dachten: 'Das ist unfassbar. Wie um alles in der Welt sind diese Pommes frites noch in dieser Tüte und wie sind sie so gut erhalten? Es war verrückt", so Grace Jones. Das Ehepaar möchte den Speiserest nun zu Geld machen und das in die Jahre gekommene Menü verkaufen. Und wenn es keiner will? "Würden wir es wahrscheinlich als ein cooles Stück Geschichte behalten", so Grace Jones.

Quelle: NBC News, CNN,