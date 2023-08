von Laura Stunz Blitz-Rezept gefällig? Diese sommerliche Tomaten-Mozzarella-Pasta ist in unter 20 Minuten zubereitet, besteht aus nur wenigen Zutaten und erinnert an Sommerurlaub in Italien. Perfekt für den Feierabend.

Im Sommer, wenn auch die heimischen Tomaten so richtig aromatisch und lecker sind, machen Rezepte mit dem Nachtschattengewächs besonders viel Freude. Ob als Star in fruchtigen Salaten, Nudelspeisen oder in Form einer hausgemachten Tomatensauce – die rote Frucht ist beliebt und macht so gut wie jedes Sommerrezept zum absoluten Genuss.

Gerade in der italienischen Küche gehört die Tomate, die übrigens aus Amerika stammt, zur Tradition. In Kombination mit ihrem guten italienischen Freund – dem Mozzarella – ist sie ein absoluter Klassiker und darf in fast keinem Küchenklassiker fehlen. Die in Italien beliebtesten Sorten sind übrigens die Pomodoro Pachino aus Sizilien, die berühmte San Marzano Tomate aus Neapel sowie die Pomodoro Regina aus Apulien. Doch egal ob Pachino, San Marzano oder Regina – wichtig ist, dass die Tomaten so saftig und aromatisch wie nur möglich sind.

In dieser sommerlichen Tomaten-Mozzarella-Pasta tritt das Gemüse in der alt bewährten Mozzarella-Kombination auf. Reichlich hochwertiges Olivenöl, Knoblauch, Basilikum und Oregano machen das Rezept rund und zum wahren Italien-Genuss, der mit unter 20 Minuten Zubereitungszeit absolut Feierabend-tauglich ist. Übrigens schmeckt die Pasta warm wie kalt, ist demnach auch bestens als Meal-Prep geeignet und schmeckt auch am nächsten Tag noch 1A.

Rezept für eine sommerliche Tomaten-Mozzarella-Pasta in 20 Minuten

Zutaten

500 Gramm Penne

5 große Tomaten, aromatisch oder 500g Kirschtomaten

2 Knoblauchzehen

2 Mozzarella-Kugeln (250g Abtropfgewicht)

Salz, Pfeffer

Oregano, getrocknet

1 Topf frischer Basilikum

6 EL Olivenöl, nativ

Dazu: Parmesan

Zubereitung

Pasta in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Tomaten waschen und würfeln (Kirschtomaten halbieren), Knoblauch schälen und pressen. Die Basilikumblätter vom Zweig abzupfen, waschen, trocken schütteln und fein schneiden. Mozzarella abtropfen lassen und würfeln. Tomaten- und Mozzarellawürfel in eine große Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Knoblauch, Basilikum sowie reichlich Olivenöl dazugeben und alles vermengen. Die noch warmen Nudeln in die Schüssel geben und alles gut vermengen. Mit Parmesan garnieren und sofort warm servieren.

