von Denise Snieguolė Wachter Trockenbau-Spezialisten: Viele Champagner-Häuser verzichten bei ihren Tropfen komplett auf Süße. Ein völlig neues Prickelerlebnis.

Ein neuer Trend: Immer mehr Winzer trauen sich, Champagner mit wenig bis gar keinem Zuckerzusatz herzustellen. Was in der Weinszene schon lange üblich ist, trifft jetzt die Champagnerwelt. Die Reduzierung des Süßwein- oder Zuckerzusatzes kann einen Brut zu einem Extra Brut oder sogar Brut Nature machen. Diese Schaumweine betitelt man oftmals als "non-dosage" oder "zero dosage".