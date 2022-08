Rezept zum NachbackenApfelkuchen aus der Pfanne25 Gramm Rosinen2 Äpfel (rot)150 Gramm Zucker3 El Wasser3 cl Amaretto2 Eier80 Gramm geschmolzene Butter1 TL Vanillie-Extrakt1 TL Zimt75 Gramm Weizenmehl30 Gramm gemahlene Mandeln1/2 TL Backpulver30 ml SahneSchale einer unbehandelten ZitronePuderzucker (nach Belieben)1. Eier und 100 Gramm Zucker verquirlen2. Zimt und Vanille unterheben3. Mehl, Mandeln und Backpulver hinein sieben4. Butter unterheben und den Teig beiseite stellen5. Äpfel vierteln, entkernen und in Würfel schneiden6. Den restlichen Zucker mit dem Wasser in eine beschichtete Pfanne geben und behutsam zum Köcheln bringen.7. Gelegentlich umrühren8. Sobald der Zucker beginnt zu karamellisieren, die Äpfel unterheben9. 2-3 Minuten anrösten und dann den Amaretto und die Rosinen unterheben10. Den Teig auf die Apfelschicht in der Pfanne geben und bei geringer Hitze 10 Minuten mit Deckel garen11. Den Deckel entfernen und weitere 20 Minuten auf dem Herd backen12. Sahne schlagen und Zitronenschale unterrühren13. Den Kuchen stürzen und mit der Sahne servierenWeitere klassische Apfelkuchen Rezepte bei BRIGITTE.de.