View this post on Instagram

Sad day in Canadian History: today we lost #sampanopolous 🇨🇦inventor of the glorious Hawaiian Pizza! "Forever in our tastebuds" (seriously, my favorite pizza ever)! Also, suck it Iceland, what have you ever invented? 🖕🏻😂 #rip #hawaiianpizza #canada #invention #foodinnovation #tasty #nomnomnom #pizzanight #savethepineapples #proudnorth #guonijohannessonsucks #iceland #teampineapple #fastfood #dontcallitcanadianbacon 😂🇺🇸🤔🇨🇦