Haben Sie schonmal eine Pinsa gegessen? Wenn nicht wird es Zeit. Sauerteig macht die ovale Pizzaalternative nicht nur bekömmlicher, sondern sorgt zudem für eine einzigartige Teigkonsistenz: Innen fluffig und außen kross macht die Pinsa der Pizza Konkurrenz.

Ein feiner Teigfladen, bestrichen mit aromatischer Sauce, nach Belieben belegt und kross gebacken – nein, wir sprechen hier nicht von der weltweit beliebten Pizza. Auf den ersten Blick sieht die Pinsa einer Pizza zwar zum Verwechseln ähnlich, schaut man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass sich die Pinsa von der Zubereitung an grundlegend von der klassischen Pizza unterscheidet. Das Resultat: Ein herrlich aromatischer Teig, außen knusprig, innen weich und dabei noch bekömmlich. Wer Pizza mag, wird Pinsa lieben.

Eine Speise aus dem alten Rom? Die Mythen über die Herkunft der Pinsa

Genauso wichtig wie guter Geschmack ist gute Vermarktung – das dachte sich auch Corrado Di Marco, Erfinder der Pinsa. Der Italiener vertreibt die italienische Spezialität schon seit Beginn der achtziger Jahre in seinem Unternehmen nahe der italienischen Hauptstadt Rom.

"Ein Gericht mit Tradition", so preist Di Marco seine Pinsa an. Die Herstellung des Teiges soll bis ins alte Rom zurückreichen, der Name "Pinsa" stamme dabei vom lateinischen Begriff "pinsere" ab und weise auf die traditionelle Zubereitungsart hin. "Pinsere" bedeutet so viel wie "zerquetschen" – damals sollen die Römer Getreide wie Gerste, Hirse und Dinkel zerquetscht und es zusammen mit Kräutern und Salz zu einem Teig verarbeitet haben. Zugegeben: Authentisch klingt die Geschichte der Pinsa allemal, mittlerweile hat Di Marco aber zugegeben, dass er die Herkunftsgeschichte seiner Pinsa frei erfunden hat, um das Produkt besser verkaufen zu können. Das Gerücht, dass es sich um eine altrömische Speise handelt, hält sich noch bis heute. Macht nichts, finden wir – schließlich schmeckt die italienische Speise mit ein wenig Kopfkino noch ein bisschen besser. Wer speist schließlich nicht gerne wie die alten Römer?

Pinsa vs. Pizza – Was ist der Unterschied?

Während die Pizza mit Mehl, Wasser und Hefe auskommt, wird für die Pinsa ein wahres Mehl-Repertoire ausgefahren: Ein Gemisch aus Reis-, Weizen und Sojamehl sowie Sauerteig sorgen für die unverwechselbare Teigkonsistenz. Während Reismehl den Teig leicht macht, sorgt Soja für Festigkeit. Der Sauerteig macht die Pinsa schlussendlich bekömmlich und sorgt für eine lockere Struktur. Ja – die Auswahl der Zutaten gibt schon Aufschluss darüber, dass die gute Pinsa definitiv nicht aus dem antiken Rom stammen kann.

Zum Mehl gesellt sich eine ordentliche Menge an Wasser, dann fermentiert der Teig fröhlich vor sich hin. Anders als Pizzateig geht der Teig der Pinsa bis zu 72 Stunden – er wird dabei groß, geht auf wie ein Ballon. Dieser Zubereitungsschritt ist essentiell und darf in keinem Fall fehlen, schließlich macht erst die lange Fermentationszeit die Pinsa gut verdaulich. Hat der Teig die Ruhezeit überstanden, wird er vorsichtig mit den Händen zu einem ovalen Fladen auseinandergezogen, um die Luft in ihm zu behalten. Gebacken wird die Pinsa zudem meist in kleinen Metallpfännchen – aber keine Sorge, ein Blech genügt auch.

Ein facettenreicher Genuss

Beim Belag hat man bei der Pinsa die Qual der Wahl – wie auch die Pizza punktet die Pinsa mit Vielseitigkeit, hat in diesem Aspekt jedoch noch einiges mehr zu bieten. Klassisch wird zwischen drei Varianten unterschieden: Die rote Pinsa, zubereitet mit einem Tomatensugo und Zutaten nach Wahl, ist dabei am weitesten verbreitet. Viel Belag braucht es dann dank des aromatischen Teiges nicht mehr: Reife Tomaten, etwas Mozzarella, und frisches Basilikum reichen völlig aus und machen die Pinsa zum Hochgenuss.

Da der Teig der Pinsa aber am besten "bianco"– also weiß, ganz ohne Tomatensauce – zur Geltung kommt, bietet es sich an, statt Tomatensauce auf helle Cremes auf Basis von Pesto, Ricotta oder Pistazien zurückzugreifen. So bleibt der Teigfladen schön saftig und sorgt in Kombination mit kontrastreichen Zutaten wie Birne, Walnüssen und Honig für ein Geschmackserlebnis. Last but not least kommt die Pinsa mit Vorliebe auch als Dessert zum Einsatz. Dick bestrichen mit Nuss-Nougat-Creme, belegt mit Schokoladensplittern, frischen Früchten wie Bananenscheiben, Erdbeeren sowie Ananas wird die Pinsa zum Traum aller Naschkatzen. Demnach – tauchen Sie ein in die Welt der Pinsa und lassen sie sich von den vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten inspirieren.

Rezept für zwei Pinsa Romana mit Tomaten und Mozzarella

Zutaten

175 Gramm Weizenmehl, Type 405

25 Gramm Dinkelvollkornmehl

25 Gramm Reismehl

25 Gramm Sojamehl

2 Gramm Trockenhefe

½ Teelöffel Salz

½ Teelöffel Olivenöl

2 Knoblauchzehen

½ Zwiebel

200 Gramm geschälte Tomaten (Dose)

4 Esslöffel Tomatenmark

1 Esslöffel Oregano, getrocknet

Salz und Pfeffer

1 Handvoll frischer Basilikum

1 Kugel Mozzarella

Olivenöl zum Beträufeln

frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer

Zubereitung