Giftiger Snack: Aus diesen Gründen will Ökotest am liebsten keine Kinder mehr Reiswaffeln knabbern sehen

Reiswaffeln sind schlechter als ihr Ruf, das ist seit Jahren bekannt. Und trotzdem werden sie nach wie vor gern an Kinder verfüttert. Ökotest hat sich angesehen, ob sie inzwischen weniger belastet sind. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Reiswaffeln haben das Image des gesunden Snacks. Dabei ist längst bekannt, dass das so nicht uneingeschränkt stimmt. Denn Reiswaffeln haben vor allem ein Problem: Arsen. Anorganisches Arsen kommt über den Boden in die Reispflanzen und ist giftig, wird gar als krebserregend eingestuft. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät daher schon länger, Babys und Kleinkindern "nur gelegentlich" Reiswaffeln zum Knabbern zu geben. Und auch ältere Kinder und Erwachsene sollen die Waffeln nur in Maßen genießen. Haben die Hersteller nachgebessert? Ökotest hat den Test gemacht.

Auf den Prüfstand kamen 20 Produkte, dabei kleine und große Reiswaffeln, mit und ohne Fruchtgeschmack. Ökotest orientierte sich bei der Bewertung an den Grenzwerten, die für Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder gelten. Das Ergebnis ist kein Appetitanreger: 11 von 20 Produkten sind so stark mit bedenklichen Stoffen belastet, dass sie durch den Ökotest fallen.

Fünf Gründe gegen Reiswaffeln

Es sind vor allem fünf Gründe, warum vom täglichen Reiswaffelverzehr eher Abstand genommen werden sollte. Der erste ist das bereits erwähnte Arsen. Aber auch das Schwermetall Cadmium (giftig für die Nieren, möglicherweise fortpflanzungsschädlich), Schimmelpilzgift (kann Erbgut schädigen), Bestandteile von Mineralöl (möglicherweise krebserregend) und Acrylamid (erhöht potenziell das Krebsrisiko) konnten nachgewiesen werden. Lecker ist anders.

Nur ein Produkt im Test schneidet mit "sehr gut" ab, die "Babydream Reiswaffeln Apfel-Mango, bio". Die "Rewe Bio Mini Reiswaffeln Apfel-Himbeere" sind "gut". Die besten "Erwachsenen"-Reiswaffeln sind die "Sondey Bio Organic Reis Waffeln mit Salz". Sie gehen mit einem "Befriedigend" aus dem Test.

