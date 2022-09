Kabeljau mit Misomayo – so kochen Sie das Gewinnergericht von "The Taste 2021" nach

Zur Jubiläumsstaffel stellen wir die besten Rezepte aus zehn Jahren "The Taste" vor. Diesmal ein Fischgericht von der Vorjahressiegerin Paula Bründl.

Mit gerade einmal 21 Jahren kochte sich Paula Bründl in der vergangenen Staffel von "The Taste" in die Herzen der Jury. Am Ende schnappte sich die Philosophiestudentin aus dem Team des Berliner Sternekochs Tim Raue den Titel. Bei der Aufgabe "Süß und salzig" überzeugte sie mit Kabeljau auf Erbsenpüree und Misomayo, Radieschenpickles, Ponzusud und süß-salzigen Pistazien. Mit dieser Anleitung bekommen Sie das Gericht der Siegerin auch zuhause auf die Teller.

"The Taste"-Rezept: Kabeljau auf Erbsenpüree mit Misomayo

Portionen: 4 (Hauptgericht)

Zeit: 1 Stunde

Zutaten für den Kabeljau:

600 g Kabeljaufilet

3 EL helle Misopaste

Salz

2 EL neutrales Öl

Fleur de Sel

Für die Radieschenpickles:

65 ml Himbeeressig

Zucker

10 Mini-Radieschen

Für die Misomayo:

1 Ei

2 EL helle Misopaste

1 TL Dijon-Senf

200 ml neutrales Öl

1 Spritzer Reisessig

1 Msp. Piment d’Espelette

Für die Pistazien:

1 Handvoll geschälte Pistazienkerne

1 EL Puderzucker

Für das Erbsenpüree:

500 ml Gemüsefond

250 g Erbsen (TK-Ware; aufgetaut)

50 g Butter

50 ml Sahne

Saft von 1 Limette

Pfeffer

Für den Ponzusud:

100 ml Sojasauce

Saft von 1 Limette

Für die Garnitur:

1 Handvoll Erbsen (TK-Ware; aufgetaut)

Shisokresse

Außerdem: Spritzbeutel

1. Für den Kabeljau den Fisch auf Gräten prüfen und vorhandene ziehen. Das Filet in 4 gleich große Portionsstücke schneiden. Die Misopaste und 70 g Salz in 500 ml Wasser auflösen. Den Kabeljau für eine etwas festere Struktur darin etwa 10 Minuten einlegen.

2. Für die Radieschenpickles den Essig mit 100 g Zucker und 100 ml Wasser in einem kleinen Topf kurz aufkochen. Wenn sich der Zucker aufgelöst hat, den Topf vom Herd ziehen. Die Radieschen in feinste Scheiben hobeln oder schneiden und im leicht abgekühlten Sud mindestens 20 Minuten ziehen lassen.

3. Inzwischen für die Misomayo Ei, Misopaste und Senf in einem hohen Rührbecher mit dem Stabmixer aufmixen. Dabei das Öl erst tropfenweise, dann in einem feinen Strahl untermixen, bis die Masse hell und cremig ist. Die Mayo mit Reisessig, Piment d’Espelette sowie Zucker und Salz nach Belieben abschmecken. In einen Spritzbeutel umfüllen und im Kühlschrank kalt stellen. Den Kabeljau aus der Lake nehmen, abtupfen und beiseitelegen.

4. Für die Pistazien diese in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Mit dem Puderzucker und 1 Prise Salz leicht karamellisieren. Die Pistazien auf einem Bogen Backpapier verteilen und auskühlen lassen.

5. Für das Erbsenpüree die Gemüsebrühe aufkochen und die Erbsen darin etwa 5 Minuten blanchieren. Währenddessen für den Ponzusud Sojasauce und Limettensaft mit 2 EL Zucker verquirlen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

"The Taste: Die besten Rezepte aus Deutschlands größter Kochshow – das Siegerbuch 2021" ist im Tre Torri Verlag erschienen, 144 Seiten, 17,95 Euro.

6. Für das Püree die blanchierten Erbsen in ein Sieb abgießen, dabei den Gemüsefond auffangen. Die Erbsen mit Butter, Sahne, Limettensaft, 3 EL Zucker, je 1 Prise Salz und Pfeffer sowie 1 Schuss Gemüsefond noch heiß im Blitzhacker fein mixen. Nach Belieben löffelweise mehr Fond dazugeben und noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warm halten.

7. Für den Kabeljau das Öl in einer Pfanne erhitzen und den Fisch darin bei mittlerer Hitze von beiden Seiten vorsichtig anbraten. Aus der Pfanne nehmen und mit Fleur de Sel würzen.

8. Den Kabeljau in tiefen Tellern mittig anrichten. Rundherum einige Tupfen Erbsenpüree und Misomayo aufsetzen. Den Fisch mit dem Ponzusud beträufeln. Die gepickelten Radieschen schuppenförmig auf dem Fisch verteilen. Mit Pistazien und Shisokresse garnieren.

Derzeit läuft immer mittwochs ab 20.15 Uhr die Jubiläumsstaffel von "The Taste" auf Sat.1. Mit dabei sind Frank Rosin, Alex Kumptner, Alexander Herrmann und der Titelverteidiger Tim Raue.

