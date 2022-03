Nach Feierabend noch lange in der Küche stehen? Bloß nicht. Aus lediglich vier Grundzutaten zaubern wir eine köstliche Pasta alla cenere – einfach in der Zubereitung, exquisit im Geschmack. Das Rezept.

Manchmal sind die simpelsten Dinge die besten – "Pasta alla cenere" zum Beispiel. Die "Pasta mit Asche" ist ein traditionelles Gericht der italienischen Küche. Auch wenn die deutsche Übersetzung des Gerichtes nicht gerade einladend klingt, die Zutaten tun es dafür umso mehr: Eine Sauce aus würzig-pikantem Gorgonzola, feiner Sahne und herzhaften Oliven, dazu Pasta, geschwenkt in etwas Olivenöl und verfeinert mit Salz und Pfeffer. Finito, das war’s, mehr braucht es nicht, um einen einzigartig reichen und intensiven Geschmack zu erreichen. Mit diesem Gericht bereiten Sie nicht nur sich zum Feierabend ein sinnliches Geschmackserlebnis, sondern beeindrucken auch Ihre Liebsten.

Der Gorgonzola – einer der ältesten Käse weltweit

Hauptakteur dieses Geschmacksspektakels ist – neben den Oliven – der Gorgonzola. Zugeben: Bei dem Blauschimmelkäse mit unverwechselbar pikantem Aroma scheiden sich bekanntlich die Geister, trotzdem sorgt allein der Weichkäse bei diesem Rezept für den vollmundig-intensiven Geschmack der cremigen Sauce – nicht umsonst ist er zweifellos einer der bekanntesten Käse Italiens und der Welt. Doch nicht nur das. Der Gorgonzola zählt zu den ältesten Käsesorten weltweit. Seine erste schriftliche Erwähnung ist 879 in Schriftstücken aus dem Städtchen Gorgonzola in der Lombardei in Norditalien zu finden. Ursprünglich nannte man den Käse übrigens Stracchino di Gorgonzola was "Der Müde von Gorgonzola" bedeutet. Diese Bezeichnung geht auf die Tatsache zurück, dass der Käse ursprünglich im Herbst hergestellt wurde, als die Kühe müde vom Almabtrieb waren. Der Blauschimmelkäse, hergestellt aus entsprechender Kuhmilch, konnte in den Grotten rund um das Städtchen reifen, welche als natürliche Reifungs- und Lagerungsstätte dienten.

Von Sternschnuppen und verliebten Lehrlingen

Zur genauen Entstehungsgeschichte des Gorgonzolas ranken sich zwei Legenden. Die erste erzählt von einem Bauern, der eines Nachts eine Sternschnuppe sah. Überwältigt von deren Anblick vergaß er alles um sich herum, ebenso den Käse, den er gerade herstellte. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass der Käse vom Vorabend Schimmel angesetzt hatte und mit blauen Venen durchzogen war.

Die zweite Legende führt die Erfindung des Blauschimmelkäses hingegen auf einen verliebten Lehrling einer Käserei zurück, welcher – statt sich um den Käse zu kümmern – am Abend auf ein romantisches appuntamento amoroso mit einem Mädchen ging. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Käsebruch über Nacht Schimmel ausgebildet hatte. Um das Fauxpax zu vertuschen, mischte er den alten Käsebruch vom Abend mit frischem vom Morgen und lagerte den Käse wie gewohnt ein – so war der Käse nach einigen Monaten mit Blauschimmeladern durchzogen und schmeckte herrlich intensiv.

Ob die Entstehungsgeschichten der Wahrheit entsprechen und welche denn nun die Richtige ist, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Macht aber auch nichts, schließlich macht der Käsegenuss mit dem Wissen über die Legenden im Hinterkopf gleich doppelt so viel Spaß. In jedem Fall macht der Weichkäse aus jeder Speise einen extravaganten Genuss mit unwahrscheinlicher Cremigkeit. Ach ja, zu guter Letzt: Lassen Sie sich vom intensiven Geruch des Gorgonzola nicht verschrecken, der würzig-pikante Geschmack des Gorgonzola mit dezent süßer Note ist milder und feiner als die Ausdunstung des Käses.

Rezept für eine aromatische Pasta alla cenere

Zutaten

400 Gramm Penne

300 Gramm Gorgonzola

300 Milliliter Sahne

150 Gramm schwarze Oliven, entsteint

natives Olivenöl

Salz

Schwarzer Pfeffer

Zubereitung