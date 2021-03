1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal



350 g Ricotta



2 Eier



60 g geriebener Parmesan



1 TL frische Zitronenschale



2 EL Olivenöl



3-4 Stiele Oregano, gehackt



125 g Mozzarella, fein geschnitten



2,5 kg buntes Gemüse (z.B. Karotten, Zucchini und Aubergine)



Salz



Pfeffer



Backofen auf 200° Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Blätterteig ausrollen und eine Tarteform darauf stellen. Am unteren Rand entlang schneiden und den entstandenen Teigkreis in die Tarteform legen. Die Teigreste in 4 ca. 5 cm breite Streifen schneiden und damit den Rand auslegen. Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit Backpapier belegen. Mit Reis oder Hülsenfrüchten belegen und im heißen Ofen 12 min vorbacken. Das Backpapier mit den Hülsenfrüchten entfernen. Für den Belag Ricotta, Eier, Parmesan, Zitronenschale, Oregano und Mozzarella verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gemüse längs in dünne Scheiben hobeln. Portionsweise in der Microwelle 3-5 min garen bis sie weich genug zum Aufrollen sind. Verwendet man kleineres Gemüse zusammen mit größerem sollte man das größere und breitere einmal längs halbieren, damit alle Rosen ungefähr gleich groß werden. Ricottacreme auf der Tarte verteilen. Das Gemüse zu Rosen aufrollen und eng aneinander in die Form setzen. Leicht mit Olivenöl bestreichen und im vorgeheizten Ofen 50 min backen. Nach der Hälfte der Zeit die Tarte abdecken damit die Rosen nicht zu dunkel werden. Tarte kurz abkühlen lassen und in Stücke geschnitten warm servieren.