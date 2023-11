von Denise Snieguolė Wachter Manchmal braucht es nur wenige Zutaten, um eine Kindheitserinnerung aufleben zu lassen. Bei unserer Kolumnistin sind es Dosentomaten.

Als ich klein war, hatten meine Eltern zwei Standardgerichte, wenn sie Besuch erwarteten: Bœuf Stroganoff, sautierte Rinderfiletspitzen in einer Champignon-Sahne-Sauce. Das Gericht begeisterte mich, weil mein Vater hochprozentigen Alkohol verwendete, mit dem er das Fleisch flambierte. Ich saß in der Küche und bewunderte die Stichflammen, die aufloderten. Sie erinnerten mich an die Chemiestunde, als der Lehrer uns mit kreativen Experimenten für das Fach begeistern wollte.