Die Kürbis Gnocchi brauchen nur wenige Zutaten, überzeugen geschmacklich aber in voller Linie.

von Laura Stunz Kürbis-Gnocchi sind der Star der Herbst- und Winterküche. Selbstgemacht sind sie besonders lecker – und brauchen dabei lediglich drei Zutaten. Das einfache Rezept.

Selbstgemachte Gnocchi sind ein wahrer Genuss. Auch wenn die Zubereitung ein wenig Arbeit in Anspruch nimmt – am Ende wird man mit äußerst aromatischen Teigteilchen belohnt, die der gekauften Variante aus dem Supermarkt in jedem Fall den Rang ablaufen.

Ein weiterer Bonus: In der veganen Variante braucht man für selbstgemachte Gnocchi nur eine Handvoll Zutaten. Die Basis bilden Kartoffeln und Mehl, in der saisonalen Version mit Kürbis kommt noch das Fruchtfleisch hinzu – und schon steht der DIY-Gnocchi-Party nichts mehr im Wege.

Die fertigen Gnocchi lassen sich zudem vielseitig kombinieren: Geschwenkt in etwas Salbei-Butter, serviert mit Olivenöl, Knoblauch und Kürbiskernen oder in einer cremigen Sauce aus (veganem) Käse und Pilzen – Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Rezept für aromatische Gnocchi aus drei Zutaten

Zutaten für vier Personen

500 g Hokkaido

500 g Kartoffeln, mehligkochend

250 g Weizenmehl, Type 405

Salz, Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

Optional zum Servieren: Butter, 3 Salbei-Stiele, 3 Knoblauchzehen, 100g Parmesan, 4 EL Kürbiskerne

Zubereitung

Hokkaido halbieren, entkernen und in großzügige Spalten schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und im Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze circa 50 Minuten backen, bis das Fruchtfleisch weich ist. In der Zwischenzeit die Kartoffeln in einen Topf geben und circa 30 Minuten weich kochen. Abgießen, pellen und mit dem Kartoffelstampfer zerkleinern. Kürbisfleisch aus der Schale kratzen und stampfen. Kürbis- und Kartoffelpüree zusammen mit einem halben Teelöffel Salz, etwas Pfeffer und einer Prise Muskatnuss in einer Schüssel vermengen. 200 Gramm Mehl hinzugeben. Mit feuchten Händen zu einem homogenen Teig verkneten. Dann das restliche Mehl hinzufügen – vorsichtig verfahren und nur so viel verwenden, dass der Teig formbar und glatt, aber nicht zu zäh und trocken ist. Dabei auch nicht zu lange kneten. Den Teig in zwei Teile teilen, in Frischhaltefolie wickeln und circa 20 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Die Arbeitsfläche bemehlen und aus beiden Teilen jeweils eine circa zwei Zentimeter dicke Rolle formen. Das klappt am besten mit bemehlten Händen. Mit einem scharfen Messer circa zwei Zentimeter lange Stücke abschneiden, zu Gnocchi formen und mit einer Gabelrückseite vorsichtig eindrücken. Gnocchi in reichlich Salzwasser etwa vier bis fünf Minuten köcheln lassen, mit dem Schaumlöffel herausheben und abtropfen lassen. Fertige Gnocchi gekocht servieren oder weiterverarbeiten. Dafür vier Esslöffel Butter in einer Pfanne heiß werden lassen, die Gnocchi goldbraun anbraten. Drei Zehen gehackten Knoblauch und vier Stiele Salbei hinzugeben und kurz mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Kürbiskernen und Parmesan servieren.

