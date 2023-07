von Tina Pokern Sommer, Sonne, Cocktail - oder wie war das? Mit diesen zwei simplen Blaubeer-Drinks holen Sie sich den Urlaub ins Glas. Die Erfrischung für heiße Tage funktioniert mit und ohne Alkohol.

Ab in die Hängematte, Sonne auf der Nase und in der Hand ein leckerer Cocktail - so schmeckt der Sommer. Erfrischend, fruchtig und leicht, das ist die perfekte Kombination im Glas für die kleine Auszeit zwischendurch. Ein guter Drink ist wie ein Kurzurlaub. Und so definierte einst auch schon Harald Juhncke Glück mit: "Keine Termine und leicht einen sitzen".

Alkohol kann, muss aber natürlich nicht. Schließlich kann einen so ein Drink bei Hitze schnell von den Füßen holen. Hier stellen wir Ihnen zwei Cocktail-Varianten vor, die Sie in diesem Sommer unbedingt einmal ausprobieren sollten. Die eine kommt ohne Alkohol aus und ist genau genommen eine Limonade, die andere verlangt nach einem Schuss Vodka

Für den besonderen Kick sorgen Heidelbeeren, denn die Waldfrüchte sind äußerst aromatisch, aber nicht zu süß. Im Trio mit Limette und Minze sind die Superfood-Beeren ein Garant für heiße Tage und sorgen mit ihren vielen Vitaminen außerdem für einen ordentlichen Energieboost.

Blaubeer-Limetten-Limonade

Das Zusammenspiel aus der Säure einer Limette und frischen Heidelbeeren macht diese Limonade zum intensiven Erfrischungsdrink für heiße Tage.

Das kommt rein

400 gr Heidelbeeren

2 Limetten unbehandelte Limetten/geht auch mit Grapefruit

1 L Wasser (mit oder ohne Kohlensäure)

Honig

Minze (Garnitur)

Eiswürfel

So geht's

Eine Limette auspressen und mit etwa 300 Gramm Heidelbeeren vermengen. Danach mit einem Liter Wasser aufgießen und eine Nacht lang ziehen lassen. Die Flüssigkeit am nächsten Tag durch einen feinen Sieb streichen. Bei Bedarf etwas Honig zum Süßen zugeben. Glas mit Eiswürfeln auffüllen, ein paar Beeren dazugeben und mit der Limonade aufgießen. Verziert wird mit einem Rädchen Limette und einer Stange Minze.

Blueberry Lemonade Fizz

Der Blueberry Lemonade Fizz ist ein super einfach gemachter Longdrink, für den wirklich keiner einen versierten Barkeeper an seiner Seite benötigt.

Das kommt rein

1 EL Blaubeeren

2 cl Vodka

30 ml Orangenlimonade

Minze (Garnitur)

Eiswürfel

So geht's

Zuerst die Blaubeeren mit zwei, drei Eiswürfeln in ein Glas geben und den Vodka aufgießen. Zuletzt mit Orangenlimonade auffüllen. Garniert wird der Drink mit einem Stängel Minze.