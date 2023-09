von Laura Stunz Pasta geht immer. Genau wie Kürbis, vor allem im Herbst. Dieses Rezept für eine One-Pot-Pasta mit Kürbis, Feta und Spinat ist schnell zubereitet, aromatisch und wahnsinnig cremig. Das Rezept.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Kaum etwas symbolisiert die goldene Jahreszeit wohl besser als das tief orangefarbene Gemüse. Vielseitig wie es ist, schmeckt es nicht nur als Suppe überragend, sondern lässt sich zudem in den verschiedensten Speisen verarbeiten. Dank seiner buttrigen Konsistenz macht es jegliches Gericht – von Risotto, über Eintopf bis hin zu Pasta – wunderbar cremig, vollmundig und aromatisch.

Schnell zubereitet, aromatisch, lecker

Höchste Zeit also für ein Kürbis-Rezept. Eine cremige One-Pot-Pasta mit Kürbis, Feta und Spinat klingt nicht nur verlockend, sondern ist zudem in Windeseile zubereitet. Alle Zutaten wandern nach und nach in einen Topf und werden zusammen mit den restlichen Zutaten gekocht. Am Ende heißt es dann nur noch: abschmecken und genießen. Durch das Kochen der Pasta in der Sauce nimmt diese ein besonders intensives Aroma an.

Zutaten:

Je nach Sorte verleiht der Kürbis der Speise eine nussige, süße oder fruchtige Note, die wunderbar mit dem fein-mildem Spinat und säuerlich-frischem Feta harmoniert. Feinschmecker garnieren die Pasta zum Schluss mit gehackten Walnüssen – ein herbstliches Geschmacksspektakel, das Lust auf die kalte Jahreszeit macht.

Rezept für eine cremige One-Pot-Pasta mit Kürbis, Feta und Spinat

Zutaten für zwei Portionen

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300g Kürbis z.B. Hokkaido, Butternut

200g Babyspinat

100g Feta

Rapsöl zum braten

200g Spaghetti

500ml Gemüsebrühe

200ml Kokosmilch, Dose (Alternativ: Sahne)

1/2 TL Ceylon-Zimt

1 TL Paprikapulver

1 TL Currypulver

Salz, Pfeffer

30g gehackte Walnüsse

Zubereitung

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken, den Kürbis waschen, Gewebe und Kerne entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Babyspinat waschen und trocken schütteln. Feta abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Reichlich Rapsöl in einem hohen Topf heiß werden lassen. Die Zwiebeln hinzugeben und glasig braten. Den Knoblauch hinzugeben und mitbraten. Den Kürbis hinzugeben und zwei bis drei Minuten mitbraten. Die Pasta hinzugeben und alles sofort mit Gemüsebrühe und Kokosmilch/Sahne aufgießen. Die Gewürze und Salz und Pfeffer hinzugeben. Gut umrühren. Alles aufkochen lassen. Dann ohne Deckel für auf geringer Hitze für 15 Minuten köcheln lassen. Regelmäßig umrühren. Nach etwa 12 Minuten den Feta unterheben. Topf vom Herd nehmen. Den Babyspinat unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf Tellern anrichten, mit den gehackten Walnüssen bestreuen und heiß servieren.

