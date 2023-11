Feine Aubergine, fruchtige Tomaten und würziges Hackfleisch gehen in diesem Rezept eine wunderbare Symbiose ein

von Laura Stunz Feierabendküche: Mit einer aromatischen Auberginen-Hack-Pfanne reisen wir kulinarisch in ferne Welten. Einfach, schnell gemacht und lecker ist dieses Rezept perfekt für lange Tage.

Es ist Feierabend. Statt wie immer zu den üblichen Verdächtigen wie Pasta, Pizza und Co. zu greifen, wäre eine orientalische Auberginen-Hack-Pfanne mit Kartoffeln und Feta eine nicht minder schmackhafte Idee. Schnell, einfach gemacht und dabei wahnsinnig aromatisch, bringt sie selbst an langen Arbeitstagen Abwechslung in die Küche.

Angelehnt ist dieses Rezept am griechischen Moussaka, kommt statt Béchamelsauce und Eiern aber mit Tomaten, Feta und anderen Gewürzen daher. Auch auf den Ofen verzichtet das Gericht – der angenehm wärmende Effekt der Speise bleibt dennoch und ist gerade im Winter eine Wohltat.

Frisch, einfach, lecker Blitzrezepte für die Mittagspause: Schnelle und gesunde Gerichte fürs Homeoffice 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Simpel aber lecker: Schnelles Gemüseomelette Zutaten

1 Paprika

1/2 mittelgroße Zucchini

1/2 weiße Zwiebel

Tomate

Eier

Salz und Pfeffer

Schnittlauch, getrocknet

2 Esslöffel Öl zum Anbraten Zubereitung Die Zwiebel schälen und klein hacken. Paprika, Zucchini und Tomate waschen, putzen und ebenfalls klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Gemüse hinzugeben und gut anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch würzen. Die Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen und über das Gemüse geben. Die Hitze herunterstellen und bei kleiner Flamme mit Deckel stocken lassen. Nach etwa zehn Minuten wenden und nochmals einige Minuten braten lassen. Das Omelette zusammenklappen und sofort servieren. Dazu passt: Vollkornbrot. Mehr

Rezept für eine wärmende Auberginen-Hack-Pfanne mit Kartoffeln und Feta

Zutaten für vier Portionen

800 g Auberginen

1 TL Salz

400 g Fleischtomaten oder 400 g Tomaten aus der Dose

600g Kartoffeln, überwiegend festkochend

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 Bund frische Petersilie

30 ml Olivenöl, nativ

500 g Hackfleisch, Rind

1 EL Tomatenmark

250 ml Rinderbrühe

1 Schuss Sojasauce

Pfeffer

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

200 g Fetakäse

Zubereitung

Auberginen waschen und in Würfel schneiden. Mit dem Salz vermengen und beiseite stellen. Fleischtomaten waschen und würfeln. Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Kartoffeln schälen und würfeln. Petersilie abbrausen und trocken schütteln. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Das Hackfleisch hinzugeben und scharf anbraten. Zwiebeln und Knoblauch sowie Tomatenmark hinzufügen und kurz mitbraten. Die Kartoffelwürfel hinzugeben, kurz anbraten. Mit der Rinderbrühe und der Sojasauce ablöschen. Tomaten hinzugeben. Mit Pfeffer, Oregano und Paprikapulver würzen. Die Pfanne mit einem Deckel verschließen und circa 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Auberginen durch ein Sieb abtropfen lassen. Dann hinzugeben und weitere 20 Minuten köcheln lassen. Feta abtropfen lassen und würfeln. Abschmecken und mit frischer Petersilie sowie Fetakäse servieren.

+++ Lesen Sie auch +++