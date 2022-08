Sehen Sie in diesem Video: Rezept für leckeres und schnelles Fladenbrot aus nur drei Zutaten.

























Knackige Kruste, köstlicher Duft und die perfekte Grillbeilage.

Fladenbrot verbreitet Sommerlaune und Urlaubsstimmung pur.

Für diese Köstlichkeit benötigen Sie nur drei Zutaten.

Alles, was Sie dafür brauchen:

300 g Mehl

1 TL Backpulver

250 g Naturjoghurt

optional Salz

Zuerst Mehl und Backpulver in einer Schüssel mischen und den Joghurt unterheben –

anschließend formen Sie den Teig in zehn kleine Brote und rollen sie mit etwas Mehl aus.

Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad backen die Brote zehn Minuten.

Das Brot kann vor dem Backen nach Belieben mit Kräutern bestreut werden.

Nach dem Backen mit Knoblauchöl verfeinern – und fertig ist es!

