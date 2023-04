Frittierte Kartoffel-Chili-Quesadillas

Zubereitungszeit: 35 Minuten

Für 4 Personen

Für die Füllung

200 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

2 mittelgroße Zwiebeln (insg. 100 g)

1 kleine Knoblauchzehe

1–2 frische Poblano-Chilis (120 g), ersatzweise frische, milde grüne Chilis oder Spitzpaprika

180 g Oaxaca-Käse (Quesillo), ersatzweise Mozzarella oder eine Mischung aus geriebenem Mozzarella und halbfestem Flamengo

2 1⁄2 EL Pflanzenöl

Salz

Für den Teig

130 g nixtamalisiertes Maismehl

1⁄2–1 TL Reismehl

1⁄2–1 TL Backpulver

1 Msp. Salz

300 ml Pflanzenöl

Außerdem

Tortillapresse, ersatzweise Schneidebrett



• Für die Füllung Kartoffeln schälen, ca. 1 cm klein würfeln, in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken und weich kochen.

• Inzwischen Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Chilis waschen, putzen, entkernen und in feine Streifen schneiden. Den Käse faserig zerzupfen.

• Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten, dann die Chilistreifen mitbraten. Gegarte Kartoffeln abgießen, in die Pfanne geben, einrühren, mit Salz würzen und vom Herd nehmen.



Für den Teig Maismehl, Reismehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen und 250 ml Wasser einarbeiten. Den Teig mit kreisenden Bewegungen glatt kneten. Er sollte nicht zu feucht oder klebrig sein. Ist er zu trocken und rissig, etwas mehr Wasser einarbeiten.

• Aus dem Teig acht gleich große Kugeln formen und mit einem feuchten Küchentuch oder Frischhaltefolie abdecken.

• Aus einem Gefrierbeutel zwei große Kreise ausschneiden, beide Folien in die Tortillapresse legen und die Teigkugel zu dünnen Scheiben pressen (15–16 cm Ø). Die Folien entfernen. (Alternativ ein Schneidebrett zum Pressen benutzen.)

• Die Kartoffelfüllung und den Käse auf den Tortillas verteilen. In der Mitte zusammenklappen, die Ränder gut verschließen und abdecken.

• Pflanzenöl in einer tiefen Pfanne auf 180°C erhitzen und die Quesadillas portionsweise von beiden Seiten goldbraun und knusprig frittieren.



Serviertipp

Dazu Guacamole oder Taco-Guacamole und eine Salsa nach Wahl servieren, z.B. Grüne Salsa mit Avocado. Mehr