Rezepte aus Istrien – so schmeckt kroatische Küche fern von Ćevapčići

Schwarze Gnocchi mit Tintenfischen (Gnocchi al nero con calamari)

Für 4 Portionen als Vorspeise

Für die Gnocchi

Gnocchi am besten fertig kaufen.

Wer sie selbst machen möchte, findet ebenfalls in dem Kochbuch ein entsprechendes Rezept

Für die Tintenfische

450 g geputzte Tintenfische

Meersalz

2 EL natives Olivenöl extra

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 kräftige Prise getrocknete Chiliflocken

1 Handvoll Petersilienblätter, frisch geschnitten

60 ml trockener Weißwein

Die Tintenfische vorbereiten. Ich schneide gern die tubenartigen Körper in Ringe (nicht zu dick), die Flügel in diagonale Streifen und trenne die einzelnen Tentakeln voneinander, wobei ich die längeren halbiere. Das hängt aber von der Größe der Tintenfische und den eigenen Vorlieben ab. Die Tintenfisch- stücke beiseitestellen.

Salzwasser in einem großen (eher breiten als tiefen) Topf zum Kochen bringen.

Das Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Knoblauch, Chiliflocken und die Hälfte der Petersilie hinzufügen. 1 Minute braten, dann die Tintenfischstücke zugeben. Die Temperatur auf mittlere bis hohe Stufe erhöhen und 1 Minute garen, dann den Wein dazugießen. Den Wein noch etwa 1 Minute einreduzieren lassen, dabei häufig umrüh- ren. Dann zur Seite stellen und die Gnocchi kochen.

Ein paar Gnocchi mit einem Schaumlöffel vorsichtig in das kochende Wasser legen. Dieses sollte leise und nicht zu stark köcheln. Den Topf nicht zu sehr be- füllen und einen Schaumlöffel bereithalten, um die Gnocchi herauszunehmen, wenn sie nach 1–2 Minuten aufsteigen, was anzeigt, dass sie gar sind.

Die Tintenfische wieder bei mittlerer Temperatur auf den Herd stellen und die gegarten Gnocchi vorsichtig in die Sauce geben. Alles mischen, mit der übrigen Petersilie bestreuen und sofort auf vorgewärmten Tellern servieren. Mehr